Ankara kulislerinden sızan yarı ciddi, yarı yalama bilgilere göre Ulaştırma Bakanı’na; “Makam aracın varsa durma köküne kadar gazla” aklını verdiler.

Kim verdi?

Yüksek otorite.

Memurlar mutsuz. İşçiler öfkeli. Emekli beddua ediyor. Durmak yok, yaptıklarımızı hep anlatalım ki, gariban halk yoksul kaldığını ağızına pelesenk etmekten vazgeçsin!

Ulaştırma Bakanı da atladı makam otomobiline, Ankara- Niğde Otoyolu’nda 225 kilometre hıza ulaştı. Alman malı ithal lüks makam otomobilinin radyo kasetinde “Hızır oldun yetiştin” Türküsü Niğde dut pekmezi lezzeti kıvamında çalıyordu. Hız 225 kilometreyi vurduğunda arka koltukta Bakan’ın yardımcısı, 225 kilometre hız başarısını videoya çekiyordu.

Sayın Bakanımızın ağzından; “Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu Hatırası. İlham alıyoruz” sözleri video yayınla sosyal medyaya servis edildi.

Otoyol dediğin!

Hız sınırı tanımaz.

Seyretsin Millet!

Makam aracı bakanlığa kayıtlı olduğu için muhtemelen cezayı da bakanlık yani ahmak yerine konulan Millet (halk) ödeyecek! 2002 yılında bakanımızın partisi iktidara geldiğinde Türkiye’nin yapılmış hazır bin 714 kilometre otoyolu vardı. 2025 yılı başında otoyol uzunluğumuz 3 bin 796 kilometreye çıktı. Demek ki, yaklaşık 2 bin kilometre otoyol yapıldı. Yapanlar sağ olsun fakat Bakanımız, otoyol yapım ve bakımında maliyetleri düşüren, kalite seviyesini artıran tek bir ürün ya da buluşumuz olduğunu açıklayamadı.

Açıklayamaz.

Çünkü yok.

İngiltere: Kendini onaran yol malzemesi geliştirdi. Hindistan: Plastik katkılı asfaltı buldu. Hollanda: Geri dönüştürülmüş plastikten otoyol döşeme malzemesi üretti. Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda: Drenaj iyileştirme buluşları yaptılar. Otoyol bakım maliyetini en aza indirmeyi başardılar. Çin: Kendi çatlağını onaran akıllı asfalt geliştirdi. ABD: Ultra yüksek performanslı yol yapımını ve otoyolda çukur tarama ve onarma sistemleri buldu. Vietnam: Soğuk karışım asfaltı icat edip maliyetleri aşağı çekti.

Ankara-Niğde otoyolu da yine dış borçla; “Araç geçiş garantili” olarak yüksek maliyetle, yapımcı şirkete 2035 yılına kadar devlet imtiyazı verilerek ve kazığın sonunda halka girdiği bildiğimiz modelle yapıldı. 3.2 milyar Euro’ya mal edildi. Kilometresi 6 milyon Euro’ya patladı. Aynı standartta otoyolları Çin, kilometresini 1.6 milyon dolara, Hindistan 1.7 milyon dolara mal edip hizmete soktular.

Aynı nüfusa sahibiz Almanya’da makam otosu 9 bin. Fransa’da 8 bin. Türkiye’de 130 bin. Bizim bakan lüks ithal makam otosu ile “Durma köküne kadar gazla” otoyol gösterisi yaptı, kural delme ve aşırı hız yapma cezasını kendi ödemiş gibi ortada bıraktı!

Cezamı öder kuralı çiğnerim kafası!

Bir okurum; “Bir ülkenin ulaştırmadan sorumlu bakanı hız sınırlarını aşarak otomobil kullanamaz. Hadi kullandı bunu pişkin pişkin sosyal medyada paylaşamaz” diye yazdı ve şu örneği aktardı: Banka kurmak isteyenler Londra’da izin verecek kurum FSA’dan görüşme randevusu aldılar. Ancak yarım saat geç kaldılar. Geç kalmalarının sebebini de; “Çevre yolundan gelirken hız sınırını aştık, polis bizi çevirdi. Ama merak etmeyin önemli bir para değilmiş cezamızı da ödedik” dediler. FSA görevlisi; “Yani sizler bu ülkede para cezası ödeyerek kural ihlal edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu kafada olanlara biz banka kurma izni vermeyiz. Toplantı bitmiştir” cevabını verdi.