Mart ayı…

Takvimde sıradan bir ay gibi görünür.

Baharın ilk işaretleri…

Uzayan günler…

Açan çiçekler…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü…

14 Mart Tıp Bayramı…

Ama mali dünyanın takviminde Mart ayının anlamı başkadır.

Çünkü Mart…

Hesaplaşma ayıdır.

Bir yıl boyunca kazanılan gelirler…

Yapılan işlemler…

Unutulduğu sanılan küçük ayrıntılar…

Hepsi yeniden masaya yatırılır.

Ücret gelirinden kira gelirine, menkul sermaye iradından değer artış kazançlarına kadar pek çok kalem için gelir vergisi beyannamesi zamanı gelmiştir.

Fakat uygulamada bu süreç çoğu zaman kafa karıştırıcıdır.

Kim beyanname verecek?

Kim vermeyecek?

Hangi gelirler beyana tabi?

En sık yapılan hatalar neler?

Gelir vergisinde beyan dönemi başladı.

Şimdi gelin…

Bu dönemin en önemli başlıklarına birlikte bakalım.

***

Sosyal Medya Gelirleri

YouTuber’lar…

Influencer’lar…

Sosyal medya içerik üreticileri bankada özel hesap açıp kazançları üzerinden %15 stopaj ödediyse sorun yok.

Ta ki 4 milyon 300 bin TL sınırı aşılana kadar.

Dolayısıyla Influencer Hülya Hanım bu limiti geçtiğinde beyanname verecek.

Artık beyanname kapıdadır.

Verilecek yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden yapılan stopaj mahsup edilir.

***

Sporcular

Özellikle Süper Lig’de top koşturan futbolculara sesleniyorum.

Hemen hemen hepsinin yıllık geliri 4 milyon 300 bin TL’nin üzerinde.

Kulüpler tarafından yapılan %20 stopaj onları beyannameden kurtarmıyor.

Limit aşılmışsa…

Sporcu Mustafa Bey, beyanname verecek.

Artan oranlı tarifeden ilave vergi ödenecek.

“Vergiyi kulüp öder” diye bir rahatlığa kapılmayın.

Vergi yükümlülüğü sözleşmeyle devredilemez.

Maliye canınızı sıkmasın…

Beyanı unutmayın.

Alt ligler ve diğer branşlar için de durum farklı değil.

***

Kira Geliri

Maliye bu konuya son dönemde ciddi şekilde odaklanmış durumda.

Konut kira gelirlerinde 47.000 TL istisna var.

İşyeri kira gelirlerinde ise 330.000 TL sınırı söz konusu.

Tabii stopaja tabi tutulmuşsa. Dolayısıyla Zübeyde Hanım’ın kira gelirinde dikkat etmesi gerek bir dönem.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Başka beyana tabi geliriniz varsa hadler birlikte değerlendirilir. Bu detay çoğu zaman gözden kaçıyor.

***

Gayrimenkul Satışı

Bir taşınmazı aldıktan sonra 5 yıl dolmadan satarsanız…

İş değişir.

120.000 TL istisna ve maliyet endekslemesi sonrası kazanç çıkıyorsa, beyanname kapıda.

Üstelik Maliye bu alanı da yakın markaja almış durumda.

Devlette eski bir kural vardır.

“Bir şey olana kadar hiçbir şey olmaz.”

Ama bir gün bir şey olur…

Dolayısıyla İkbal Hanım, bana bir şey olmaz demesin.

O zaman da çok geçmeden e-Tebligat gelir.

***

Telif Kazancı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında telif kazancı elde edenler…

Kazanç 4 milyon 300 bin TL’yi aşarsa istisna sona erer.

Stopaj mahsup edilerek yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir.

***

Kar Payları

Kar dağıtan şirket sayısı çok mu?

Tartışılır.

Bunun dışında kar dağıtımı sayılan haller vardır.

Elde edilen kar payının yarısı vergiden istisna.

Kalan yarısı 330.000 TL’yi aşıyorsa Rıza Bey’in kar payı gelirinden dolayı beyanname vermesi gerekir.

Üstelik had hesabında diğer beyana tabi gelirlerle birlikte değerlendirme yapılır.

Bir de şu üçlüye dikkat:

Örtülü sermaye

Örtülü kazanç

Kontrol edilen kurum kazancı

Buralardan sürpriz vergiler çıkabilir.

***

Kripto Varlıklar

Kripto kazançları için şu an vergi yok.

Beyan da yok.

Ama bu durum uzun sürmeyecek.

Meclis’te görüşülen düzenlemeye göre %10 stopaj ve on binde 3 işlem vergisi geliyor.

Yani…

Vergi kapıda.

***

Mevduat, Repo ve Hisse Senedi

Mevduat faizleri…

Vadesinden bağımsız olarak stopaj yoluyla vergilendirildiği için beyana tabi değil.

Repo kazançları için de aynı durum geçerli.

Hisse senetlerinde ise %0 stopaj var.

Dolayısıyla…

Beyan yok.

***

Serbest Meslek Kazançları

Son yıllarda özellikle şu meslek grupları ciddi inceleme altında:

Avukatlar

Doktorlar

Diş hekimleri

Mimarlar

Mühendisler

Mali müşavirler

Serbest meslek faaliyetinde bulunan özellikle bu meslek gruplarının 2025 yılı beyanlarında daha dikkatli olmalarında fayda var.

***

Yabancılar

Vergi tekniğinde dar mükellef olarak adlandırılan yabancılar açısından…

Stopaja tabi ücret, serbest meslek kazancı, kira veya faiz geliri varsa

Stopaj nihai vergidir.

Yani ayrıca beyanname verilmez.

***

Kayıtdışı Gelirler

IBAN denetimleri kapsamında Maliye’nin özel çalışmalar yürüttüğünü söylemek gerekir.

Dijital iz bırakılan bir dünyada…

Kayıtdışı gelirin tespit edilmesi artık çok daha kolay.

***

Yurtdışı Gelirler

Bilgi değişim anlaşmaları sayesinde ülkeler arasındaki veri akışı eskisine göre çok daha hızlı.

Yurtdışında gelir elde eden vatandaşların vergi mahsubu ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını dikkate almaları kendi lehlerine olacaktır.

***

Sahte Fatura

KURGAN ve KÂŞİF sistemleri sayesinde sahte fatura tespiti artık oldukça kolay.

Herkes kendini iyi bilir.

Bu nedenle sahte fatura kullanan işletmeler…

Maliye tespit etmeden önce gerekli KDV düzeltmelerini yapıp beyannamelerini buna göre verseler kendileri için daha hayırlı olur.

***

Son Bir Haber

“Hiç mi güzel haber yok?” diye sorabilirsiniz.

Var.

Şartları sağlıyorsanız

%5 vergi indirimi uygulanabiliyor.

Bu bir 5 puanlık indirim değil.

Ödenecek verginin %95’e düşmesi demek.

Yüzünüzde bir tebessüm oluşmadığını fark ediyorum.

Ama kusura bakmayın…

Muhatap ben değilim.

Ben sadece haber veriyorum.

Hayırlı beyannameler diliyorum.