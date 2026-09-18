Beklenen zam yapıldı, motorinin litresi 100 lirayı aştı. Kazananlar ile kaybedenler arasındaki uçurum yine ülkemizi, insanımızı, ekonomimizi can evinden vurdu. Bizim ekonominin can evi, kendine yetecek enerjiyi dışarıdan ithal etmeye mahkum ülke olmasıdır. Petrolümüz yok. Doğal gazımız da... İktidar sözcüleri başta Cumhurbaşkanı, “dağda petrol ve denizde doğal gaz bulduk” diyorlar ama bu; “sık dişini yine bize oy ver, ben hep Cumhurbaşkanı koltuğunda kalayım; bak biz ne kadar çalışkanız dağda-denizde petrol buluyoruz” diye vatandaş uyutmak için uydurulan “iyimser içerikli” farfaralar! ★★★ ABD, dünyanın en güçlü ordusunun sahibi olarak Hürmüz Boğazı ile Aden Körfezi’ni girişe-çıkışa kapatacak adımları bilerek, isteyerek, hesaplayarak attı. Petrol piyasalarına çoğunlukla Amerikan petrol ve enerji şirketleri egemen, fiyatları onlar belirliyor. Petrol artıyor... Doğal gaz da... Bu iki kalemin her artışında ise en çok fakirleşen üç-beş ülke içinde biz ilk sırada geliyoruz. Petrol fiyatı artıyor, biz ihraç mallarımızın fiyatını ve yabancı turiste otel konaklama bedelini yükseltemiyoruz. ★★★ Öte yandan da petrol zengini ülkeler; Rusya-İran-Irak’ın komşusuyuz. Ve Azerbaycan ile Kazakistan ise can kardeşlerimiz. Libya’dan da petrol alıyoruz o da din yoldaşımız. Size atladığınızı tahmin ettiğim bir haberi veriyim: Son 7-8 ay içinde ABD, Türkiye’nin en büyük petrol tedarikçisi ülkesi oldu. Komşu payı azaldı. ABD birinci sırada. Ham petrolün çoğunu artık ABD’den satın alıyoruz. ★★★ Çok değil sadece 1 yıl önce 2025’in ocak ayında Türkiye’nin ham petrol ithalatında ABD payı yüzde 1’i bile bulmuyordu. Bu yılın mayıs ayında petrol ithalatımızda ABD’nin payı aniden patlama yaptı. Yüzde 13’e çıktı. Orada durmadı. Haziranda 21.5’i buldu. Böylece Türkiye’nin en büyük ham petrol tedarikçisi ülke ABD oldu. ★★★ Temmuz ayında Ankara’da yapılan NATO toplantısı için ABD Başkanı Trump’ın uçağı stressiz insin diye özel havalimanı pistiyle birlikte toplam 11 milyar liralık kaplama, makyaj düzeltme harcaması yapılmıştı. Kent yoksulluğu fark edilmesin diye de “pejmürde görüntüler yüksek panolarla” kapatılmıştı. Temmuz ayında Ankara’da yoksulluk panolarla örtülürken ABD’nin Türkiye’ye sattığı petrol payı daha da yükseldi. Trump gelip gidince yoksulluk ile pejmürdeliği kapatan panolar da kaldırıldı. Eylüle geldik. Pay yine yükseldi. ★★★ Bir yıl önce Türkiye’nin petrolü en çok aldığı ülkeler Rusya ile birlikte komşusu Irak ve kardeş ülke Kazakistan ile dindaşı Libya çok gerilere düşüp ABD birinci sıraya geçince ülkemizin bir kazancı, kârı oldu mu? ABD petrolü bize komşularımızdan daha ucuza mı satıyor ki onu “petrol alımında birinci tedarikçi” durumuna getirdik? Enerji Bakanı ya da Cumhurbaşkanlığı iletişim ofisi yetkilisi, açıklasa da öğrensek: ABD, hangi avantajlı hesapla birinci petrol satıcımız yapıldı? ★★★ Komşumuz Irak’ın ve can kardeşimiz ülke Azerbaycan’ın petrolü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına çıkıyor. Rusya, Libya, Kazakistan ile komşu olacak kadar yakınız. Ne oldu da hangi hesap öne çıktı ki, ABD’yi baş tedarikçi yaptık. Petrol ithalatımızda ABD’yi birinci sıraya çıkartarak ne avantaj sağladık? Kime avantaj sağladık? Ülkemiz fakirleşiyor! Kim zenginleşiyor! Petrolü! Irak’tan kaça! Rusya’dan kaça! Kazakistan’dan kaça? Libya’dan kaça? Alıp mal ediyoruz? ABD’den kaça! Tedarik ediyoruz! ★★★ İktidar sözcüleri; “Dünya’da en güçlü lidere biz sahibiz, Türkiye’yi bölgesinin en güçlü ülkesi yaptık” diye övünüyorlar. En güçlü lidere sahibiz ve en güçlü bölge ülkesiysek komşularımızdan indirimli petrol niçin alamıyoruz? Mazot 100 lirayı geçti! Merkez Bankası Başkanı, “enerji şoklarının enflasyon etkisi uzayabilir” dedi. Yani; “Yüksek faiz-Yüksek fiyat artışları- Yüksek bütçe açığı- Yoksuldan zengine ve içeriden dışarıya yüksek gelir transferi” devam edecek. Enflasyon, döviz kuru, ücretler, fiyatlama davranışları çıpa tutmaz oldu. Mehmet Şimşek’in Tayyip Erdoğan destekli çıpası, halkın kucağında kaldı. Altta kalanların canı çıkmaya devam edecek. Son iki köprü ile otoyolların gelirini 30 yıllığına satmak ve bunu 1 yılda harcamak da yaraya merhem olmayacak. Mazot zammı Suriye’de halkı sokağa döktü! Suriye ve Irak’tan haberleri öncelikli olarak yazan gazeteci Namık Durukan, “Akaryakıt zamlarının Suriye’de halkı sokağa döktüğünü” bildirdi. Gösteriler; Rakka’dan Deyrizor’a, Haseke’den Halep kırsalına kadar yayıldı. Lastikler yakıldı. Motosiklet ve otomobillerin katıldığı protestolar düzenlendi. Akaryakıt tankerlerinin önü kesildi. Protestocular “zamların geri çekilmesini ve Enerji Bakanı’nın istifa etmesini” istedi. Suriye de Türkiye gibi petrol ihtiyacının büyük bölümünü ithal ediyor.