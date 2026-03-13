Futbol tarihinin iki büyük Arjantinlisi...

Biri dünyanın en iyi futbolcularından, diğeri aynı zamanda dünyanın en büyük karakterlerinden biri.

Lionel Messi ve Diego Armando Maradona.

Dost bî-pervâ, felek bî-rahm, devrân bî-sükûn

Derd çok, hem-derd yok; düşman kavi, talih zebûn (Fuzûlî)

(Dost ilgisiz, felek merhametsiz, zaman huzursuz.

Dert çok ama dert ortağı yok; düşman güçlü, talih ise güçsüz ve düşkün...)

Tarih bazen insanlara büyük fırsatlar sunar.

Ama herkes o fırsatın büyüklüğünü kavrayamaz.

Bazıları alkışlar.

Bazıları karşı çıkar.

BEYAZ SARAY’DAKİ O KARANLIK AN

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabul etti.

Messi, 'Trump karşısında nasıl bir tavır sergileyecek?' diye merak ettik hepimiz.

Beyaz Saray’ın devasa salonunda Messi gülümsüyordu.

Arjantinli yıldız, bırakın tepki göstermeyi, İran’a karşı yürütülen savaşta yaptıklarını öven Trump’ı alkışladı.

ABD Başkanı’na pembe bir top hediye etti.

İran’da uluslararası savaş suçu işlediği iddia edilen, yıllarca ekmeğini yediği, şöhretinin zirveye çıktığı İspanya’yı tehdit eden, ‘Sırada Küba var’ naraları atan Trump’la samimi pozlar verdi.

Özetle, tarihe geçme fırsatını elinin tersiyle itti Lionel Messi.

MESSİ’NİN YETENEĞİNE HAYRANLIK DUYULUR

Messi tipi sporcular, kurumlarla çatışmaz, politik risk almaz, marka değerini korur.

Messi hayatı boyunca tartışmalardan hep uzak durdu.

Sahada konuştu, mikrofonların önünde çoğu kez sustu.

Ama tarih bazen sessiz kalmayı da bir tavır sayar.

MARADONA’NIN İNSANLIĞINA AŞIK OLUNUR

Diego Maradona...

Eşsiz bir yetenekti.

İnişli çıkışlı bir hayat sürdü.

Maradona sadece inanılmaz goller atan bir futbolcu değildi.

O aynı zamanda dünya siyasetinin ortasında top süren bir karakterdi.

Maradona, futbolu sadece bir oyun olarak görmedi.



Onun için top bazen bir ülkenin onuru, bazen de bir halkın öfkesiydi.

İngiltere’ye Dünya Kupası’nda attığı golden (Tanrı’nın eli) sonra Falkland savaşına yaptığı atıf.

Fidel Castro ile dostluğu ve ABD karşıtı tavrı...

Bağımlılıkları...

Örnekleri çoğaltabiliriz.

MARADONA’DAN TARİHİ CEVAP

Messi bugüne kadar hep vatandaşı Maradona’yla kıyaslandı.

Sayısız başarıya imza atmıştı ama koleksiyonunda bir tek Dünya Kupası eksikti.

Son Dünya Kupası’nda onu da kazandı.

Bir ara milli takımı bırakma noktasına geldiğinde ona en büyük desteği verenlerin başında Maradona geliyordu.

Yıllar önce ABD, Maradona’ya ödül vermek istemişti.

Ancak efsane futbolcu teklifi net bir dille geri çevirmişti.

‘Küba da bana ödül verecek. Ben onların vereceği ödülü alacağım’ demişti.

En azından Maradona’nın hatrına bir tepki göstermeliydi diyenlerin sayısı az değil.

KUPALAR VE VİCDAN

Futbol tarihinin iki büyük Arjantinlisi vardı.

Biri kusursuz bir futbol makinesi gibiydi.



Diğeri kusurlarıyla birlikte bir insan efsanesiydi.

Messi kupaları kazandı.

Maradona ise kalpleri.

Biri efsane oldu.

Diğeri ise tarihin önünden sessizce geçti.

Fuzûlî bir kez daha haklı çıktı:

“Dost bî-pervâ, felek bî-rahm...”

Ama bazı insanlar vardır ki talihi zebûn olsa bile başını eğmez.

Ve tarih…

Onları asla unutmaz.

Sessiz kalanı da kalpleri fethedine de...