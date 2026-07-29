Dün bir bugün iki, daha haftasını doldurmadı. Henüz kuruluşunun beşinci gününü yaşıyor. Yeni Parti’den ve Başkanı Özgür Özel’den “Kör düğümü keskin bir vuruşla çözme” beklentisi yükseldi. Ne söylüyor. Kadrosu kimler. Birikimi nedir. Partinin adı yeni. Fikirleri de yeni mi. ★★★ Partisini nereye, hangi siyasi görüşe, ne tür bir ideolojiye koyuyor. “Ateşten gömlek giydik” dediğine göre, ülkemizin alev olmuş sorunlarını (kör düğümü) çözecek bir başarı ortaya koyabilir mi? O bir kurtarıcı mı? İkinci Atatürk mü? Gelip gidici mi? Kalıcı bir lider mi? Saman alevi mi? ★★★ Bu meraklar, sorgulamalar, keşfetme arzuları, kaygılar, endişeler meydanda onu dinlemeye gelmiş bir kadının “sana otobüsünü biz alacağız” diye bağırdığında da vardı. Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu birlik oldular. Adaleti, yargıcı, hukuku çok kötü alet ederek, Özgür Özel’in partisini ve parti otobüsünü elinden aldılar. İşte meydandaki o kadın; “sana otobüsü biz alacağız” diye bağırarak gerçekte Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da camdan plaza genel merkez binalarını, makam araçları ile parti otobüslerini tuz buz etti. O kadın ve milyonlarca kadın erkek, genç, yaşlı Özgür Özel’e ve Yeni Partisi’ne sarıldılar. Niçin bu sarılma? ★★★ Ne çabuk unuttunuz: Hakimler ve savcılar muhalefete darbe yapma silahına dönüştürüldü. Bileğinde bir servet değerinde saatle meclis kürsünde konuşma yapan iktidar partisi milletvekili, saatinin dolar üzerinden değeriyle şişindi. Sınır boyunda görevli general insan kaçakçısı çıktı. Milletvekilleri, VİP salonunda ağırlanıp, altın kaçakçılığı yaparken yakalandı. Doktorlar bebek öldürüp ticaretini yaptı. İmam ile müezzin tefecilik işine girdi. Futbolcular ve hakemler bahis oynadı. Sanal kumar, yasadışı bahis zirve yaptı. Siyasetçiye “rüşvet yiyici” gözüyle. Milletvekiline “iş takipçisi” etiketiyle bakılır oldu. ★★★ Çok çabuk unuttunuz: İşçiler, çiftçiler, öğretmenler, memurlar, emekliler, öğrenciler, gençler Ankara’da Meclis önüne kadar gelip iktidara, “gidin başımızdan artık” diye bağırıyorlar. İşsiz kaldığı için kendini yakanlar. Emekli maaşı yetmediği için döküntü ucuz otel odasına sığınanlar. Bazı hakim ve savcıların içkili masalarda güç sahipleriyle görünmeleri. Mafya örgütü liderlerinin parti önde gelenleriyle sarmaş dolaş olmaları. ★★★ Ne hızla unuttunuz: Çocuk yaşta işçilerin yandığı fabrikanın sahibine “kolayca yurt dışına kaçsın” diye ayrıcalıklı pasaportu kimin verdiğini gizlemeler. Ülkeye uyuşturucu sokanların gemilerinde yakalanan eroin, kokain görüntülerinden sonra açılan davada hiç tutuklu sanığın kalamaması. Kendilerini inanç grubu olarak tanıtanların eroin-kokain çekici gruplara dönüşmesi. Eroin baronun hapishanede iktidar millet vekili yardımıyla kaçırılması. ★★★ Siz çok unutkansınız: Cumhuriyet döneminin en uzun ve yakıcı ekonomik krizi yaşandı, yaşanıyor. Siyaset zenginleşme mesleği haline getirildi. Arsızlık, hırsızlık, soygun, adaletsizlik, ahlaksızlık, beceriksizlik, gelir adaletsizliği, sigara ve alkol tüketimi büyüdü. Yüksek enflasyon altında halkın çoğunluğunu yoksullaştırma beceriksizliği; “dış borçla yapılan pahalı gösteriş yatırımlarıyla” kapatılmak istendi. ★★★ Meydandaki o kadın bunları ve bu yazıya sığdıramadığım çürüme örneklerini unutmadı; “sana otobüsü biz alacağız” diyerek Özgür Özel’e ve Yeni Partisi’ne sarıldı. Şimdi halk ondan; “elle tutulur, gözle görülür, kalple hissedilir bir değişimi anlatan yeni sözler” duymayı ve iktidar olduğunda “kör düğümü keskin bir vuruşla çözmeyi” bekliyor. Dün bir. Bugün iki. Henüz beşinci gün! Figüran FETÖCÜ! Reklam ajansı figüranları, 950 TL karşılığı (niçin 1000 değil) Kemal Kılıçdaroğlu’nun “üye katılım programı” toplantısı kalabalık görünsün diye sahte katılım yaptılar. BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik de bunu belgeli, kanıtlı haber yaptı. Kemal Kılçdaoğlu ile Gürsel Tekin, bu haberin butlan yönetimindeki CHP’yi karalama amaçlı “FETÖ taktiği” olduğunu söylediler. Ortalık karıştı. Ve eski defterler de açıldı. Fettullah Gülen’in ABD’ye gittiği ve itibarının hem iktidar partisi AKP ve hem de iş dünyası, sanat dünyası, basın dünyasında çok yüksekte olduğu (orduya ve devlete sızdığı bilindiği halde) 2013 yılında bir sağlık sorunu yaşadığı haber oldu. Bunun üzerine özellikle iktidar partisinden kafileler halinde “geçmiş olsun” demeye gidenler ile gidemeyip telefonla “iyilik-sağlık” dileyenler “Hocam, dön gel gel artık bitsin bu hasret” kampanyası başlattılar. Ona bizzat telefon edip sağlık dileyenlere Gülen, kendi gazetesi ZAMAN’ın göbek sayfalarını ayırarak iki tam sayfa “teşekkür ilanı” yayımladı. Sol sayfada: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve önde gelen işadamı isimleri, sağ sayfada Başbakan Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin adları yer aldı. Sağ sayfada isimler arasında CHP’den Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu (o tarihte Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeniydi) yer aldılar. Gürsel Tekin’e, “Siz Fettullah Gülen’e iyilik-sağlık telefonu” açmışsınız, şimdi “figüran haberine FETÖ taktiği” demektesiniz diye sordular. Gürsel Tekin,”bizim de minik kusurumuz olabilir” dedi.