Dünya sorunları yoğun. Ülke sorunları çözüm beklerken yeni yeni güçlüklerle sağlığımızdan mutluluğumuza her şey giderek daha çok karışıyor ve bozuluyor. Her zaman önemle değindiğimiz toplumsal barış ve ulusal dayanışma siyasal çıkarlar ve kimi beklentiler için kıyıma uğratılıyor.Siyasetçilerin kimileri “her şeye herkesten çok akıllarının erdiği, birçok şeyi herkesten daha iyi anlayıp başaracağı, çok kimseden birçok yönden daha üstün olduğu” savındaymış gibi davranmakta, kusurunu, yanlışlığını ve hatasını asla kabul edip düzeltmemekte direnmektedir.Toplumsal yaşamımızın siyasal, hukuksal ve ekonomik alanlarda içine düştüğü güçlükler, çözüm aramamız gereken sorunlardır. Başta yöneticiler, eğitimciler olmak üzere genel bir umursamazlık, siyasal gidişin getirdiği boşluklar aykırılıklar ve değişik bozukluklarla savaşmak yerine bunlara kapılıp uyuşukluk ve çıkarcılık giderek yaygınlaşmaktadır. “Aldatıldığını, aldandığını” söyleyerek kendi kusurlarını örtmeye, unutturmaya çalışan yöneticiler, saflık savunmasıyla herkesi kendileri yerine koymaya çabaladıklarının ayırdında değiller. Siyaset yaptıklarını sanarak, oy uğruna birçok değeri çiğnemektedirler.Siyasal nedenlerle sürdürülen ayrılıklar karşıtlığa dönüştürüldü. Toplumsal barış ve ulusal dayanışmanın yerini çoğu siyasal nedenli kavgalar aldı. Çirkin ve yakışıksız sözler, yakıştırmalar ve saldırılar dillerden düşmüyor. Kişiler, ünvanlarına, makamlarına, yandaşlıklarına güvenerek saldırmaktan çekinmiyor. Uyarı, tepki, kınama, toplumsal baskı yok. Öz-denetim, özeleştiri hak getire. İlkel toplumları andıran yaşam bozuklukları izleniyor Siyasal tutkunun kişileri düşürdüğü durumlar tiksindiriyor. Gelecek kuşaklara kötü örnek olmak bir yana yaşamı karartıp çekilmez kılan aykırılıklarla her gün bir yıkım yaşanmaktadır.Yurt(vatan) hepimizin. Devlet hepimizin. Siyaset bir yönetim sanatıdır, taşıdığı makamlar ve sağladığı ünvan ile olanaklar geçicidir. Sürekli, anlamlı, hatta kutsal olan, insanlıktır. Onurlu olan yurttaşlıktır. Bu erdemli olguların ortamı da toplumsal barış, esenlik ve güvenliktir.