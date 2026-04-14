Eğitim her toplumun hayat kaynağıdır.

Bir milletin kurtuluşu ancak çağdaş eğitimle olur.

Biz ne yapıyoruz? Bu hayat kaynağını kurutuyoruz!

Cumhuriyetimize verebileceğimiz en büyük armağanlardan biri “Gençlerimizin iyi eğitilmesidir” ama ne yazık ki, eğitimimiz uzun yıllardır ehil ellerde değil!

Gazetelerde AKP’nin kurucularından Hüseyin Çelik’in bir konuşmasının metnine rastladım. Sözleri çok ilginçti...

Hüseyin Çelik, AKP iktidarının ikinci Milli Eğitim Bakanı idi ve 2003-2009 yılları arasında görev yapmıştı. Eğitimci kimliği ile bilinen Çelik, şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ölçülemeyecek kadar aydın bir siyaset adamıydı.

★★★

Hüseyin Çelik uzun yıllar sonra, geçen hafta Ankara’da, “Demokrasi Platformu” tarafından düzenlenen bir konferansta konuştu ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin felâketi olduğunu” söyledi.

AKP’nin kurucularından olan Hüseyin Çelik’in, toplum olarak çöküşümüzü böyle izah etmesi tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşım olarak nitelendirildi.

2018 yılında başlayan bugünkü sistemin tüm dengeleri bozduğunu, zora giren ekonominin derin bir yoksulluk yarattığını, eğitimin de çöktüğünü düşünen çok kişi vardı ama AKP’liler arasında bunu açık ve net olarak ifade eden ilk kişi Hüseyin Çelik oldu.

AKP’den hiç kimse çıkıp ona “Haksızlık yapıyorsun!” demedi, diyemedi! Her konuya cevap yetiştiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik bile sessiz kaldı!

★★★

Hüseyin Çelik’in sözlerini, Türkiye’nin bugünkü haline bakıp değerlendirmek gerekiyor.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye şahlanacak diyorlardı. Şahlandı mı?

- Ekonomi kanatlanıp uçacak diyorlardı. Uçtu mu?

- Enflasyon ve işsizlik önlenecek diyorlardı. Önlendi mi?

- Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar bitecek diyorlardı. Bitti mi?

Tam tersine her şey daha kötüye gitti!

Çelik’in “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin felâketi oldu” sözlerini bunların ışığında değerlendirmek gerekiyor.

Halkımız, bu sistem hakkındaki kararını ilk seçimde oylarıyla verecek!

“Kalpten ölüm kader değil”

Türk Kalp Vakfı, 51 yıldır halka hizmet eden önemli bir sağlık kuruluşudur.

Vakıf, dünyada ölüm oranı en yüksek hastalıklar sınıfına giren kalp ve damar hastalıkları konusunda vatandaşları uyarmak ve bilinçlendirmek amacıyla sık sık etkinlikler düzenler.

Bu hastalıklar tehlikelidir ama alınacak bazı önlemlerle tehlikeyi büyük oranda azaltmak insanın kendi elindedir.

Türk Kalp Vakfı’nın, kalp sağlığı mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmak için düzenlediği “Kalp Haftaları” programlarının 38’incisi bugün başlıyor.

Açılış töreni saat 11’de Taksim Sofitel Otel’de yapılacak. Başkan Kenan Güven’in konuşmasıyla başlayacak olan 38’inci Kalp Haftası, nisan ayı sonuna kadar devam edecek.

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven “Kalp ve damar hastalıklarındaki ölümler kader değildir” diyor ve ekliyor:

“Hekim tavsiyesine uyarak ve yaşam tarzımızda bazı değişiklikler yaparak bu hastalıklardan kaynaklanan ölümleri yüzde 80 oranında azaltmak mümkündür. Dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stres, sigara ve alkolden uzak durmak önemlidir. Vakfımız Şişli 19 Mayıs Caddesi’ndeki merkezinde hizmete her zaman hazırdır. Erken teşhis iyileşme sürecini daha kısaltacağı gibi, hastanın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar.”

TEBESSÜM

“Bu adamda iş var!”

Padişah, saraya yeni gelen dalkavuğu yoklamak için sorar:

“Söyle bakayım... Sen kaç yaşındasın?”

Dalkavuk yerlere kadar eğilerek:

“Ulu Hünkârım, sevgili padişahım, siz hangi yaşta olacağımı emrederseniz ben o yaştayım” diye cevap verir.

Padişah, yanındaki sadrazama dönerek:

“Bu adamda iş var” der “Derhal kaydını yapın!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsandan böceklere kadar tüm doğa sürekli savaş halindedir!