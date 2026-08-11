Sevgili okurlarım, Türk kamuoyu şimdi yeni bir olayın erken sonuçlarını tartışmaya başladı bile... Son çıkan yasa sonrasında ne olacak, konumuz işte bu!.. Çünkü bu yasanın uygulanması hepimizi ister istemez o büyük tartışmaların içine itekleyecek. Meclis çoğunluğu şimdi AKP-MHP-KK çoğunluğunun elinde. (Burada unutanlar için bir parantez açıp yeniden anımsatayım, KK’nın anlamı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.) Evet, memleketin yeni düzeninde o ve partisi CHP de, ne yazık ki artık AKP-MHP ikilisinin kucağına düşmüş ve iktidarın stepnesi, bastonu olmayı yeğlemiştir. Yılların CHP’sini içine yamadıkları bu ittifak aslında yüz kızartıcıdır ama kime anlatacaksın. Alan razı satan razı olduktan sonra bizim elimizden ne gelir ki! ★★★ Yasamız çıktı, eyvallah! Bundan sonra işin en önemli maddeleri gelecek. Af vaziyetleri falan ister istemez gündemin en başında yer alacak. Af piyangosu hangi teröristlere çıkacak? Siz bakmayın bizim aymazların “Bu bir af yasası değil” falan demelerine... Hiç kuşkunuz olmasın, bu bir af yasası... Çünkü yasanın temel amacı halen cezaevlerinde bulunan teröristlerin çoğunu salıvermek. Ama ortada önemli bir sorun daha var. Sadece benim değil, yanıtını hiç kimsenin bilmediği bir sorun... Neredeyse 50 yıl boyunca bu terör örgütünün liderliğini üstlenen Apo!... Bu 50 yıla onun 1999’dan bu yana yaşamakta olduğu İmralı günleri dahil. Adamın cezaevinde yatması bile onun liderliğine zarar vermedi çünkü bunu bizim devlet bile biliyordu ve kabul etmek zorunda kalmıştı. O kadar ki, bizim anlı şanlı ‘Türk milliyetçisi Devlet Bahçeli’ bile kendisinden “PKK’nın kurucu önderi” diye söz etmekten ve saygı göstermekten çekinmiyordu. ★★★ Şimdi sıra sıra tahliyeler başlayacak. Yabancı medyada yer alan bilgilere göre en az üç bin kişi çıkarılacakmış. Tahliye edilecek olanların isimleri önceden devlet tarafından belirlenip onaylanacakmış. Dahası da var! Bu yasa Türkiye’nin gündemine jet hızıyla geldi ve Meclis’ten jet hızıyla geçti. Ama işin geri kalan bölümlerinde de aynı durumlar olacağını hiç tahmin etmeyin... Çünkü esas tartışmalar o zaman başlayacak ve kıyametler kopacak. ★★★ İşin bir başka aşaması daha var... Çok önemli, belki de en önemli boyutu. Bu örgütün elinde bugüne kadar kullandığı, binlerce insanımızı şehit eden silahlar var. Bizim ismini bile bilmediğimiz her çeşit silah... Şimdi bu son yasa uyarınca bu irili ufaklı bütün silahların öncelikle devlete teslim edilmesi var. Mayınlar ve patlayıcıları da dahil!.. Unutmayalım, o mayınlar ve patlayıcılar da binlerce askerimizi ve polisimizi yaraladı, sakat bıraktı. Elleri, kolları, ayakları, bacakları koptu, gözleri kör oldu. ★★★ Şehitlerimizin sayısı ise bilinmiyor. En azından biz bilmiyoruz. Ve gazi erlere ayda 40 bin lira dolaylarında gazi maaşı bağlandı. Bozdura bozdura harcıyorlar, refah içerisinde yaşamayı sürdürüyorlar! Haaa, onlara bir de sarı metalden madalya verildi. Bazı gazilerimiz Ankara’da günlerce hak aradı, yürüyüşleri bile Saray’ın emriyle valilik tarafından yasaklandı. Meclis’e topluca gitmek istediklerinde coplanan gazilerimiz! Bütün istekleri seslerini Meclis’e, özellikle de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a duyurabilmekti. Hulusi Bey çok önemli adam! Genelkurmay eski başkanı. Şimdi AKP milletvekili. Ama ne acıdır, gazilerimize bir yarım saatini bile ayırmadı. Bunlar ilk seçimde gazilerin ve şehitlerimizin evlerine yine gidecek ve yine AKP’ye oy vermelerini isteyecek! PKK yasası jet hızıyla çıkarıldı ama esas sorunlar henüz karşımıza çıkmadı. Az bekleyin, daha neler göreceğiz neler!