Anlaşılan o ki, iktidar FON vurgununda tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor. Meclis’te, “Fon yolsuzluğu araştırılsın” diye verilen önerge iktidar tarafından reddedildi. 6 muhalefet partisi “Bu büyük vurgunu araştıralım” derken iktidar “Hayır araştırmayalım” dedi. DEVA Partili İdris Şahin aynı akşam TV’de durumu “Suçu örten bir iktidarla karşı karşıyayız” diye eleştirdi. ★★★ “Fon Vurgunu”nda iki ayrı konu var: 1) Götürülen paraları geri getirip mağdurlara dağıtmak. (Bu çok zor. Yatırımcılara paralarının küçük bir kısmı ödenmeye başlandı ama milyarlarla ifade edilen tamamının iadesi mümkün değil.) 2) Vurguncular götürdükleri paraları iade etseler bile suç ortadan kalkmayacağı için yargılanmaları lâzım.” FON skandalının merkezinde AKP’li siyasetçiler var... İktidarın kendi üst düzey adamlarını yargılamasının şimdiye kadar bir örneği yok. Bülent Arınç’ın “Ankara’yı parsel parsel sattı” diye suçladığı Melih Gökçek bile hakkında 97 dosya olduğu halde yargılanmadı. Elbette haksız kazanç elde eden AKP’lilerden de hesap sorulacak ama muhalefete yapıldığı gibi sabaha karşı evleri basılarak ters kelepçe vurulup götürülmeyecekler. Türkiye’de artık hukukta da “Çifte standart” olduğunu herkes öğrendi. Eğer sanık iktidara mensupsa kurallara uyuluyor, doğru olan yapılıyor. Eğer sanık muhalifse yandı! Her türlü kötü muameleye hazır olmalı! ★★★ Sabahın köründe basılan evler ve ters kelepçeli gözaltı görüntüleri tartışılırken, FON vurgununda 2.2 milyar lira haksız kazan elde ettiği belirlenen eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile birlikte “şüpheli” olarak ifadeye çağırıldı. Fatma Hanım ve İlyas Bey özel bir muameleye tabi tutuldu. Çağlayan Adliyesi’ne arka kapıdan girip, gazetecilere hiç görünmeden çıktılar. Muhalefet, “Aynı durumda bizden biri olsaydı şu anda kendini Silivri Cezaevi’ndeki bir hücrede bulurdu” yorumunu yaptı. ★★★ Şimdi kamuoyunda konuşulanlar şu: “Bakan Fatma Betül 2.2 milyarlık haksız kazancın 1 milyar 800 milyon lirasını iade etmiş. 147 milyonu paranın faizi diye kasasına atmış. Onun inancına göre hani faiz haramdı? Fatma Hanım parayı iade etti diye konu kapanacak, dava açılmayacak mı? Para iade edilince suç ortadan kalkıyor ve hepsi “Akpak” mı oluyor? FON skandalına adı karışlan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da, babası güçlü diye yargılanmaktan kurtulacak mı? Can alıcı soru da şu: AKP bunu seçim meydanlarında geniş halk kitlelerine nasıl anlatacak? Bedri Koraman anısına... Büyük karikatürist Bedri Koraman’ı 11 yıl önce kaybetmiştik. Bizden önceki kuşağın en değerli sanatçılarındandı ve benim de iyi bir dostumdu. Ailesinden sonra onun üç sevdası vardı: Karikatür çizerek siyaseti hicvetmek, Bodrum’da yaşamak ve tavla oynamak. Vefalı olmak güzel ve soylu bir haslettir. Turizmci Mehmet Dağoğlu, Bedri Koraman’ın yakın bir arkadaşıydı. Onun anısına Bodrum’da “Bedri Koraman Tavla Turnuvası” düzenledi. 23 yarışmacının katıldığı müsabakalarda finali Kocaeli’nden gelen yarışmacı Ömer Çakıcı ile oynayan Mehmet Dağoğlu birinciliği rakibine kaptırarak ikinci oldu. Dağoğlu, “İkincilik de onurludur. Finali oynarken sanki Bedri ağabeyin ruhu gelmiş de bizi izliyormuş gibi bir duyguya kapılınca çok heyecanlandım” dedi. Delfi Oteli’nin 20 yıldır ev sahipliği yaptığı büyük tavla turnuvasına ise çeşitli illerden 78 yarışmacı katıldı ve 3 gün süren müsabakalarda Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin amcası Turgutreisli Ali Mandalinci bütün rakiplerini yenerek 2026 Bodrum Şampiyonu oldu. Her yıl düzenlenen bu tavla şampiyonaları Bodrum sonbaharına ayrı bir renk, ayrı bir heyecan getiriyor. GÜNÜN SÖZÜ Güçlü liderlerin tek rakibi yine kendileridir!