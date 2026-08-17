Hazin ama gerçek: “Siyaset bizde maalesef ayağa düştü!” diyenlere hak vermemek mümkün değil! Aslında ülkemizin başına ne geliyorsa ikiyüzlü, kaypak siyaset yüzünden geliyor. Döneklik marifet sayılmaya başlandı. Şimdi şu tarihi sözleri okuyalım lütfen: Günümüzden 13 yıl önce (2013’te) Cumhurbaşkanı Erdoğan “Başbakan” iken, partisinden istifalar üzerine şöyle demişti: “Bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, ondan sonra o partiyle beraber hareket etmesi gerekir. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz, eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır, milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya girmiş birisi değil. Olması gereken şey, aslında işin ahlâkî yönü bunu gerektirir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri o gün de doğruydu, bugün de doğru... Fakat şimdi muhalefet partilerinden istifa edip AKP’ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları için övgüler düzülüyor, törenle AKP rozetleri takılıyor. ★★★ Siyaset, her şeyden önce doğruluk ve güvenilirlik isteyen bir meslektir. Parti değiştirerek, kendisine oy veren seçmenlerine ihanet eden politikacılar sonunda siyaset sahnesinden silinmekten kurtulamazlar. Son dönemde partilerinden istifa edip, AKP’ye katılan tüm milletvekilleri ve belediye başkanları “güven kaybettiklerini” mutlaka biliyorlardır. O halde neden partilerini bırakıp, yakın bir zamana kadar aleyhine en sert sözleri söyledikleri iktidar partisine katılıyorlar? Doğal olarak insanlar bu işin derinlerine inilirse birtakım kişisel menfaatlerin ya da endişe ve korkuların ortaya çıkacağını düşünüyorlar. ★★★ AKP’nin son transferleri olan milletvekilleri daha düne kadar iktidar partisine verip veriştiriyor, en ağır eleştirilerle yükleniyorlardı... Ne oldu da birden bire fikir değiştirdiler? Neden partilerinden istifa edip iktidar partisine transfer olarak “AKP rozeti” taktılar? Çıkarları nedir? Hele bunlardan bir tanesi var ki, (adından söz etmeye bile değmez) daha 4 gün önce Meclis’tekürsüye vura vura: “İmralı’daki Bebek Katili Teröristbaşı şerefsizdir” diye bağırmış ve “EVET” diyen AKP’lileri, MHP’lileri, CHP ve Yeni Parti’lileri ihanetle suçlamıştı. 4 gün sonra AKP’ye geçti. Kendisine törenle AKP rozeti takıldı ve iktidarın 25’inci yıl kutlamalarına katıldı. İYİ Partili eski arkadaşları ona “Peki sen şimdi ‘Şeref sayfasında’ mı, ‘Utanç sayfasında’ mı anılacaksın?” diye soruyor. Bir de bunun adına adalet (!) diyorlar! “Teröristlere örtülü af” olan “Çerçeve Yasa”nın kabul edilmesine en çok sevinen taraf DEM Parti oldu. Şimdi büyük zafer kazanmış gibi “Bu daha başlangıç” diyorlar... Onların hedefinde müebbet hapse mahkûm Öcalan’ı da hapisten çıkartmak var. İleride o da olacak! Bu durum adalette büyük bir eşitsizliği de beraberinde getiriyor. Kurşun atan PKK’lı terörist hapisten çıkacak ama internette bir mesaj attığı ya da gazetede bir haber yazdığı için hapse atılanlar yatmaya devam edecek.Bunun da adına “Adalet (!)” diyorlar! TEBESSÜM Apandisit ameliyatı! Kasaba siyasetçisi, yolda gördüğü bir arkadaşına: “Bu ne hal yahu?” demiş “Erimiş bitmişsin adeta!” Arkadaşı boynunu bükmüş: “Sorma valla, hastanedeydim... Doktorlar ameliyatla apandisitimi aldıktan sonra tam yirmi kilo kaybettim!” Siyasetçi şaşırmış bir halde: “Vay canına” demiş ”Ben apandisitin yirmi kilo geldiğini bilmezdim!” GÜNÜN SÖZÜ Görünenin yarısına inan, duyduklarına ise hiç inanma!