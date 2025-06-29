Ah Kılıçdaroğlu!

Neden yeniden CHP’nin başına geçmek istiyorsun ki?

Bundan sonra CHP’ye ne verebilirsin?

Senin yetiştirdiğin Özgür Özel iyi gidiyor, çalışkan, başarılı bir liderlik örneği veriyor.

Yeniden genel başkan olmak sevdasını bırakıp ona destek olsan inan ki, daha da büyür, hem partililerin, hem de tüm CHP seçmenlerinin gönüllerini fethedersin.

Fakat, insan ihtirası bazen aklın önüne geçebiliyor!

Güç, kudret, koltuk hevesi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi en çelebi, en düzgün insanları bile yoldan çıkarıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişiliğine söyleyecek olumsuz bir söz yok. Gelmiş geçmiş politikacılar arasında, adı rüşvete, yolsuzluğa bulaşmamış en temiz isimlerden biri...

Tüm iyi niyetine ve büyük gayretine rağmen (belediye seçimleri hariç) girdiği bütün seçimlerde başarısız oldu, 13 yıl görevden sonra Genel Başkanlığı da kaybetti.

“Benden bu kadar” deyip artık bir köşeye çekilmesi gerekirken, nasıl oluyor da, mahkeme kararına umut bağlayarak yeniden CHP’nin başına geçmek istiyor?

Hem de partiyi bölme, toplumun umutlarını yok etme pahasına!

Kılıçdaroğlu “Mahkemenin verdiği butlan kararını reddedemem ama kayyum atamasına da izin vermem, yönetimi ben alırım.” diyor... O zaman kendisinin kayyum durumuna düşeceğini bilmiyor mu?

Toplumun bu davranışı hiç hoş karşılamayacağını, insanların tepki göstererek CHP’den uzaklaşacaklarını görmüyor, anlamıyor mu?

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Mahkeme, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptal davasını yarın görüşecek.

O kurultayda Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmiş, Genel Başkanlığı Özgür Özel kazanmıştı...

Mahkeme “Butlan” ya da “Mutlak butlan” kararı verirse, kurultay yok hükmünde, tamamen geçersiz sayılacak ve CHP’nin başına yeniden Kılıçdaroğlu geçecek.

Bana gelen çok sayıdaki mesajda okurlar:

“Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e destek olup da partiyi güçlendirmeye çalışacağı yerde, mahkeme kararını kabul edip partinin başına geçerse, onun yönettiği partiye oyumuzu değil, günahımızı bile vermeyiz!” diyorlar. Vahim bir durum!

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Son anketlerde CHP’nin oylarının yüzde 40’ı aştığı görülüyor.

Ülkenin kötü gidişatından kurtulmak için güçlü bir umuttur bu...

Kılıçdaroğlu pişmiş aşa su katmamalı, Özgür Özel ve ekibine bir ağabey olarak destek vermeli.

Ancak, Kılıçdaroğlu’nda böyle bir istek görülmüyor!

Onun, yeniden genel başkan olabilmek için umut bağladığı davaya yarın bakılacak...

Mahkeme “Butlan” yani “geçersiz” kararı verirse CHP’de işler iyice karışacak ve AKP iktidarı “Bize iyi hizmet ediyorsun” diye Kılıçdaroğlu’nu kutlayacak!

İmamoğlu’na ihanet!

102 gündür Silivri Cezaevi’nde azap çeken Ekrem İmamoğlu, bir yandan iktidarla uğraşırken, bir yandan da, CHP içinden yediği hiç ummadığı darbeden şikâyet ediyor.

Bu darbe ona Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP’li ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasından sonra başlatılan miting ve eylemler için “Doğru bulmuyorum” değerlendirmesi yapmıştı.

Bu yanıt, İmamoğlu’nu âdeta perişan etti... “Çok iç acıtan bir cevap” diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun davranışını şöyle değerlendirdi:

“Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Bunca insan hapisteyken ve yargılama değil, direkt cezalandırma oluyorken, aileler işkence altındayken, bu söze tahammül etmem mümkün değildir. Tutsak isem, en büyük suç ortağım Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Çünkü bu mücadelenin büyük bölümünde kader arkadaşıydık!”

İmamoğlu serzenişinde haklıdır.

Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP’nin başına geçerse ne olacak?

“Doğru bulmuyorum” dediğine göre, mitingleri durduracak, İmamoğlu ve diğer CHP’lileri cezaevinde kaderleriyle baş başa bırakarak!

İmamoğlu “İhanete uğradım” demesin de ne desin?

GÜNÜN SÖZÜ

Böcek olmayı kabul eden, ezilince şikâyet etmemeli! (Schiller)