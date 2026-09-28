Sanal kumar, amir baskısı, ağır görevleri, geçim sıkıntısı, değersizlik, ailevi sorunlar özellikle polisleri intihara sürüklüyor. Meslekten çıkarılmaması ya da geri hizmete verilmemesi için psikolojik sorunlarını gidip doktora anlatmıyorlar. Bu da sorunlarını daha da ağırlaştırıyor. İşte bunun sonucu olarak 2021 yılında (86), 2022’de (52), 2023’de (42), 2024’de (68), 2025’te (74), bu yılın ilk dokuz ayında 65 polis ve bekçi intihar etti. Emekli polisler arasında da intiharların yaygın olduğu her fırsatta dile getiriliyor. YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, intiharları sıkça hem de ailelerine ulaşarak öyküleriyle birlikte gündeme getiriyor. Kendisine ulaşan bilgileri bakanlık yetkililerine yazılı ya da sözlü olarak iletip benzer olayların yaşanmaması için çözüm bulunmasına çalışıyor. İntiharları gündeme getirdiğinde “Bu Meclis, araştırma önergesini reddederse, bundan sonra intihar eden ya da intihara teşebbüs eden her polisin sorumluluğu size aittir” diyor. Bu sözlerin ardından değişen bir şey olmadı, intiharlar sürdü. Anayasa Mahkemesi önünde emekli polis memurunun intiharı ise şok etkisi yarattı. Ama diğerleri gibi bu da hemen unutulur. ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLUN Bunun için Bakan, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e “Araştırma komisyonunu ortak önergeyle kuralım” dedi. Başlangıçta olumlu yaklaşan Zengin, sonra ortak önergeye “Hayır” dedi. Bakan, ikinci kez AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’ya konuyu götürdü, “Gelin, bu sorunun parçası değil, çözümünün parçası olun” dedi. Bu öneri de kabul edilmedi. CHP’nin verdiği önergeler ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yani, insan hayatıyla ilgili bu konuyu Cumhur İttifakı “Yok” sayıyor. Murat Bakan, intihar eden bir polis memurunun intihardan önce yazdığı sosyal medya paylaşımından söz ediyor. Polis memuru, o paylaşımda “Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun” diye yazmış. ÖĞREN-FARKET-YARDIM ET Süleyman Soylu’nun, Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı döneminde, Murat Bakan’ın polis intiharlarıyla ilgili soru önergesine kelimesi kelimesine aynı cevaplar verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polisin sorunlarını valilik görevi nedeniyle biliyor. Bunlara çözüm getirmek için çalışmalar yaptırıyor. Önceki iki bakan, soru önergelerine kelime bile değiştirmeden hep şu yanıtları vermişti: “Yaşam hakkı, kişinin sahip olduğu ve doğuştan getirdiği, diğer tüm hak ve özgürlüklerini kullanabilmesini sağlayan en temel haktır. Bu temel hak Anayasanın 17’nci maddesinde ‘Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’ şeklinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca yaşam hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle de güvence altına alınmıştır. Personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla 21.02.2020 tarihinde ‘Personelin Moral ve Motivasyonu’ konulu 2020/9 No.lu Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Bu kapsamda iletişim ve iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı ile baş etme yöntemleri, aile ilişkileri ve çocuk, geleceği planlama, grup eğitimleri, kendine güveni geliştirme, ruh sağlığı bozuklukları, bağımlılıklar, bütçe planlaması, ergenlik ve sınav kaygısı, intihar ve intiharı önleme, polis alt kültürü, problem çözme teknikleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimleri tanıtımı ve oryantasyon, travma soması stres bozuklukları, zaman yönetimi, iyi oluş kaynaklarının güçlendirilmesi vb. konularında eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. ‘Psikolojik Danışma Hattı’ ve ‘Nöbetçi Psikolog’ uygulamasına geçilerek telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmeye başlanmıştır. Tüm personelin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinde görevli Psikologlar ile zorunlu bireysel görüşmeye katılması sağlanarak ‘Öğren-Fark et-Yardım Et’ projesi uygulamaya konulmuştur.” BİR ÖNERGE DAHA Murat Bakan’ın araştırma önergeleri TBMM’de reddedildi. Ancak, CHP intiharların peşini bırakmayacak. Zeynel Emre de polis intiharlarıyla ilgili soru önergesinin gerekçesinde şunları belirtti: “Emniyet personelinin uzun ve düzensiz çalışma saatleri, yoğun fazla mesai uygulamaları, vardiya sistemi, ağır ve riskli görev koşulları, travmatik olaylara sürekli maruz kalma, disiplin süreçleri, ayrımcılık iddiaları ile ekonomik baskılar gibi hususların personelin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde etkileri bulunduğu bilinmektedir. Görev gereği silah taşıma zorunluluğu da kriz anlarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu vakaların nedenlerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.” ORTAK ÇALIŞMA YAPILMALI Emekli polis memuru, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemine elinde “Para için değil onurumuz için” pankartını taşımıştı. Sloganlar atılırken, bir silah sesi duyuldu. Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu intihar etmişti. Aynı gün iki polis memurunun daha intihar haberi geldi. İnşallah benzer olaylar yaşanmaz dileklerimizle. Mesleki zorluklar, sıkıntılar polisi intihara sürüklüyor. İşte sağlam bir araştırmayla bunun önlenmesinin yolları da TBMM’de bulunmalı. Görevi sırasında canını vermekten çekinmeyen polisleri, zorluklarıyla baş başa bırakmayalım.