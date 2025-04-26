Beşiktaş son 2-3 yıldır hep aynı. Etkisiz maç başlangıcı, rakiplerin Beşiktaş’ın evinde üstüne gelmesi ve kalesinde sürekli pozisyon araması, bu sezonun da klasikleri arasında yer almaya devam ediyor.

“Bu takım niye coşkulu oyna yamıyor?” sorusunun cevabı çok kolay aslında. Kafalarında sezonu bitirmiş bir oyuncu topluluğu sahada olunca, Beşiktaş taraftarları için tahammül edilemez bir takım çıkıyor ortaya. Haftalardır lig üçüncülüğü için bir sürü imkân geldi Beşiktaş’a. Hepsi geri çevrildi.

Gol yemesi benim için sürpriz değildi Beşiktaş’ın. Abdulkadir’in golü maça iyi başlayan Hatayspor’a moral getirmişti.

Bu sezon Beşiktaş’ın en büyük kazancı Rafa Silva. Onun aldığı penaltıyı ilk devre dinamik gözüken Immobile gole çevirmişti. İkinci yarıya VAR ile gelen penaltıyla başlamıştı Beşiktaş. Immobile yine atmıştı golünü. Sonrasında klasik bir Rafa Silva golü izledik. Topa vuruşu mükemmeldi. Hatayspor savunma güvenliğinden iyice uzaklaşınca Immobile hat-trick yapma fırsatını kaçırmadı.

Amir orta alanda formayı daha önce almalıydı. Top dağıtımı ve çalışkanlığı ile sahanın iyilerinden biriydi.

Dünkü maçın en önemli özelliği, iki takımın da orta alanı çabuk geçip, pozisyon aramasıydı. Bu durum karşılaşmayı izleyenlere futbol adına keyifli dakikalar yaşattı.

Gecenin oyuncusu ise kuşkusuz Rafa Silva oldu. Portekizli beşinci golü hazırlarken, Arroyo’nun vuruşu klastı ve top kalecinin çıkaramayacağı yere gitmişti.

Beşiktaş dün akşam uzun süre sonra izleyenlere rahat bir maç izletti. Oyunun hemen başındaki durgunluğun uzun süre devam etmemesi takım adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Önemli olan maç kazanma istikrarını sezon sonuna kadar sürdürebilmek. Beşiktaş bunu başarabilirse Avrupa kupalarına katılmak hayal olmaz...