Kamuoyu yoklamalarında halkın en çok şikayetçi olduğu konular sorulduğunda ekonomi ilk sırada, adalet ikinci sırada geliyor. Bunu, eğitim ve sağlık sorunları izliyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, özel hastanelerle ilgili yönetmeliği yürürlüğe koydu. Bakandan iyi bir haber var: “79 branştan 67’sine ilk 24 saat içinde randevu verilebiliyor. Türkiye genelinde randevu bekleme oranı 6 ay öncesine göre yüzde 30 azaldı.” Bunun doğruluğunu da uygulamada göreceğiz.

14 Mart Tıp Bayramı’na doktor ve sağlık personeli sorunlu olarak giriyor. “Giderlerse gitsinler” sözlerinin ardından, binlerce doktor yurtdışına gitti. Yurtdışında çalışan mühendis oğlunu ziyaretten dönen baba, uçakta yan koltukta oturan yolcuyla sohbet ederken acı bir gerçeği dile getirdi. “Oğlumun okuduğu bölümden mezun olan 32 mühendisten 28’i şimdi Hollanda’da çalışıyor. İnanın bu duruma üzülüyoruz ama yapacak da bir şey yok” dedi. Benzer durum doktorlar için de geçerli.

NEDEN SADECE ÖZEL HASTANE?

Özel hastanelerle ilgili yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldığını bu köşede duyurmuş, özel hastane yöneticilerinin de, yönetmelikle ilgili görüşüne yer vereceğimi belirtmiştim. İşte, karşı görüş:

1 - Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler vatandaşın hastanelerden aldıkları hizmetlerin hasta yararına düzenlenmesini amaçlıyor. Ancak bu düzenlemelerin sadece özel hastanelere uygulanmasını yanlış buluyoruz. Aynı hükümlerin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve devlet üniversiteleri hastanelerinde de uygulanmalı. Bu bağlamda hastanelerin ruhsatlandırma, faaliyet ve denetimleri kamu, özel ayrımı olmaksızın aynı mevzuata tabi olmalı ve uygulanmalı. Bu amaçla kamu, özel ve üniversiteleri kapsayan Hastaneler Kanunu’nun bir an önce ülkemizde kazandırılmalı.

2 - Özel hastanelerde uygulanan sektörü ve vatandaşı da rahatsız eden fiyat farkı uygulamasının yarattığı sorunun nedeni de kamu uygulamalarıdır. Zira, Sağlık Bakanlığı, Devlet, Üniversite hastaneleri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinden aldıkları bütçe dışında, Devletin Genel ve Özel Bütçesi’nden en az yüzde 50 daha kaynak alıyor. Dolayısı ile kamu sağlık tesislerinin SUT tutarları ile yaşamasının mümkün olmadığı ortadadır.

Örneğin idrar tahlili 7 lira. Bu gerçek bilindiği halde özel sağlık kurumları için SUT tutarının maliyetlerin çok altında kaldığı gerçeği ortadayken, hastadan alınan farkların sorumluluğunun özele atılması hakkaniyete uygun değildir. Sorunun çözümü için en kısa sürede SUT tutarlarının özel için en az kamu maliyetlerini karşılayacak şekilde arttırılması ve her yıl Maliyenin yeniden değerleme oranı kadar arttırılması gerekmektedir.

SAĞLIKTA DÜNYA OYUNCUSU

3 - Ülke olarak odaklanmamız gereken en kritik nokta hızla yaşlanan ülkemizin, bir an önce zenginleşmesidir. Bunun için sağlık sektöründe dünya oyuncusu olmak için kamu-özel el ele çalışılması bir zorunluluktur. Sağlık turizminde sağlanan başarı bunun için iyi bir örnektir. İlaç, tıbbi cihaz, bilişim ve hastanecilik hizmetlerinde dünyadaki fırsatlara yönelerek ülkemizin orta gelir tuzağından kurtulması için el birliği yapmak zorundayız. Bu kapsamda, ar-ge, inovasyon, klinik araştırmalar, yapay zeka, yurtdışında hastane işletmeciliği alanlarında yapılacak işbirlikleri Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun politikaları ile de oldukça uyumludur.”

AİLE HEKİMLERİ NE DURUMDA?

14 Mart Tıp Bayramı’na, doktorlar iş bırakma eylemiyle girecek. Bu eyleme aile hekimleri de katılacak. Ülkemizde, 8 bin 500 Aile Sağlı Merkezi’nde 28 bin aile hekimi, diğer görevlilerle birlikte yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor. Aile hekimleri de sıkça bakanlığın uygulamalarını protesto ediyor, eylemler yapıyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, sorunlarını şöyle özetledi:

- Kamu eliyle aynı teknik yapıda, aynı personel yapısına sahip eşit hizmet sunmak istiyoruz. Çalıştırdığımız personel devlet güvencesinde olmalı.

- Sağlıkta şiddet temel sorunumuz. Hastanelerden farklı olarak bizim güvenlik personelimiz yok. Merkezlerimizde güvenlik personeli görevlendirilmeli.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ

- Belirlilik ilkesiyle maaşlarımız tek kalem olmalı, performansa dayalı olmasını istemiyoruz.

- Yıllık izin hakkımız yok. Yerimize bir doktoru bırakmamız gerekiyor. Aile hekimlerine joker eleman olarak görev veriliyor. Görev ihtiyacı olduğunda bunu bizim üzerimizden yürütüyorlar. Oysa, biz hastanelerin yoğunluğunu azaltacak birim değiliz.

- Aile planlaması malzemelerinin stokları yeterli olmalı. Aşılarımız eksik, iş yoğunluğumuz fazla.

n ASM masrafları için ödenek alıyoruz. Kiralar da arttı. Cari ödenekler yetersiz oluyor. Bu yüzden kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayız.

- Bakanlığın çıkardığı son yönetmeliği “Zahmet yönetmeliği” olarak görüyoruz. Yönetmelikte var olan hükümler, zaten zor durumda olan aile hekimliği kurumunu iyice sorunlu hale getiriyor.

- 14 Mart Tıp Bayramı’nda, diğer meslek örgütleri ile birlikte tüm sağlık çalışanları olarak iş bırakacağız. Halk sağlığını ve hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Tıp Bayramı’na, doktor ve diğer sağlık personeli işte böyle huzursuz, işi bırakma eylemiyle girecek.