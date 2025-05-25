Şampiyon olduktan sonra herkes rahatlar. Bütün stresli anlar, bir anıdır artık. Okan Buruk fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih etmişti haklı olarak. İki takımdan da goller bekliyordum maç öncesinde. Oyunun gidişi de öyleydi aslında.

Ev sahibi Göztepe bir an önce gole kavuşmak için baskı oluşturmuştu. Romulo net fırsatları değerlendiremedi. Kerem Demirbay’ın direkten dönen topu ve Ahmed Kutucu’nun şutu dışında başka pozisyon bulamamıştı GalatasarayJakobs ilk devre çok iyi bir görüntü sergiledi. Hücuma çıktığı anlar başarılıydı. İlk yarı Cuesta hatasız gözüktü. Uzun bir aradan sonra forma giyiyordu ve hazır gözükmesi önemliydi.

Morata oyun içinde istediği konforu bulamadı. Bu yüzden pozisyonları kendi yaratmak istedi. Mertens için artık veda zamanı gibi. Avrupa futbolunun iz bırakan bu önemli ismini futbolseverler olarak özleyeceğiz. Günay dün iki tehlikede iyi kurtarışlar yaptı. O da göreve her zaman hazır ama Galatasaray’da kale mutlaka marka bir kaleciye teslim edilecek, bu kesin. Kaan Ayhan hangi bölgede oynarsa oynasın en iyi verimi göstermek için çok çabalıyor. Her takıma böyle bir oyuncu lazım. Serbest vuruştan muhteşem bir gol attı. Göztepe bu sezon fena olmayan bir grafik çizdi. Yalnız bu kadar muhteşem taraftara sahip bir takımın daha üst sıralar için kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor. Frankowski takımın oynadığı bu sistemde pek etkili olamıyor. Üçlü savunmada etkili kanat bek olabilir fakat dörtlüde performansı etkileyici değil. Sezon sonu olmasına rağmen maçın büyük bölümünde mücadele yüksekti. Galatasaray büyük mutluluk içinde geldiği deplasmanda kaybetmek istemiyordu ve bu isteğinde başarılı oldu. Şampiyonluk kutlamaları bütün hızıyla önümüzdeki hafta da sürecek. Kadro değişse bile kazanma alışkanlığı aynen devam ediyor. İzmir’de Morata perdeyi kapattı.