Dün gece şampiyonun galası ve önemli isimlerin vedası yaşanıyordu. Muslera bir sembol olmuştu Galatasaray’da... 14 yılda 19 kupa kazanmak o kadar zor ki... Onun maçını anlatırken, dilimize yerleşen, “Son anda Muslera” cümlesini unutmak hiç kolay olmayacak. Yerine geçecek kalecinin işi çok zor olacak. En ufak hatasında, “Bakın Muslera bunu yemezdi” veya “Muslera çıkar, o topu alırdı” muhabbetlerini çok sık duyacağız Galatasaray taraftarların dan...

Hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da ayrılık var. Mertens, Napoli’de tam 13 yıl kalarak nasıl bir oyuncu olduğunu dünyaya göstermişti. İtalya gibi sert bir ligde, bu kalıcılığı ve klası göstermek hiç kolay değildi. Türkiye’ye geldiğinde, ben de üç sene oynayabileceğini sanmıyordum çoğu kişi gibi... Mertens, tam profesyonelliğin kitabını yazmış bir karakter. Büyük işler yaptı. Tam bir aile babası ve arkadaşlarına, gençlere çok iyi örnek oldu. Mertens gibi bir ustayı bulmak çok zor. En büyük hayali ailesiyle bir yıl dünya turuymuş... İyi yolculuklar, Galata saray seni unutmayacak.

Bir de belki Galatasaray formasıyla dün akşam son kez izlediğimiz Osimhen var. Sanki Galatasaray’ın altyapısından yetişmiş, sahada her şeyini ortaya koyan müthiş santrforun, 9 Oscarlık oyununu izledik bütün sezon. Bizim ligin çok üstünde olan Osimhen, şampiyonluğa aslan pençesi ile damga vurmuştu. Kalırsa müthiş olur, giderse hoş bir seda bırakır gönüllerde...

Son maçlar genelde hafif tempoda geçer diye düşünenler yanıldı. Yanılanlardan biri de benim. Özellikle ilk yarı, final gibiydi. Mertens’in penaltıdan attığı gol, onun veda akşamında müthiş bir anı oldu. İkinci yarının ortalarından sonra son maç havasını tam olarak hissetmeye başladık. Osimhen yine affetmedi, yine golünü attı. Lig ve kupa şampiyonu, sezonun son maçında da kazanmıştı.