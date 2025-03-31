Konyaspor maçından sonra Solskjaer şunu söylemişti: “Bu maçtan çok özel dersler çıkardım.” Bence en önemli ders, Immobile oynadığında takımın çok çabuk top kaybettiği ve sanki sahada on kişi mücadele edermişçesine bir görüntü sergilemesiydi. Orta alanda az adamla yakalandığında çok kolay ve çabuk pozisyon veren bir takım vardı.

İstanbulspor’la yapılan hazırlık maçında hiç öyle 4-6-0 anlayışıyla bir görüntü yoktu. Bu sistem tamamıyla antrenmanda çalışılmış. Diğer görev yapan teknik direktörlerin aksine her zaman arayışta olan bir teknik direktör var Beşiktaş’ın başında. Üretimi düşük olmasına rağmen Chamberlain’de ısrar ediyor mesela. Onun mücadele etmesi bana yeter düşüncesi var kendisinde. Joao Mario geldiğinden beri en iyi görüntüsünü Solskjaer sayesinde bizlere gösteriyor. Santrforsuz hücum arayışları karşı takımın stoperlerini zorlayabilir. Davinson Sanchez çok zor anlar yaşadı örneğin Rafa Silva’ya karşı.

Beşiktaş takımı kafaya taktığında, çok iyi motive olduğunda ve saha içinde mükemmel yardımlaştığında; Bilbao gibi Lyon gibi takımları yeniyor ve ligimiz deki derbileri de kazanıyor. Esas problem istikrarın sağlanamaması. Mesela kupadaki Göztepe maçı için Solskjaer’in endişe ettiğine eminim. Çünkü takımın belirli bir istikrarı hâlâ yok. Bu problemi hallederse Beşiktaş’ın maçlarını daha kolay kazanacağını tahmin ediyorum.

Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye de konuk olacak. Bu maçın ev sahibi açısından hiç kolay geçmeyeceği kanaati taşıyorum. Büyük maçlarda nasıl oynaması gerektiğini bilen isimlerin sayısı çok fazla. Mourinho ile aralarında İngiltere’den kalan bir rekabet de var. Bu yüzden yine zevkli bir derbi izleyeceğiz. Bir anlamda sanki şampiyonu Beşiktaş belirleyecek.