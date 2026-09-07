Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı... Galatasaray, sezon başından bu yana yapılan tüm eleştirilere rağmen haftayı lider tamamladı. Üstelik sarı-kırmızılılar, ligde yoluna namağlup devam eden tek takım olmayı da başardı.

Ancak şimdi Galatasaray'ı çok daha büyük bir sınav bekliyor. Çünkü takımın yalnızca en önemli golcüsü değil, adeta sahadaki yarısı olan Victor Osimhen yaklaşık bir ay boyunca takımdan uzak kalacak.

Ve işte tam da şimdi... Okan Buruk ve öğrencilerinin gerçek sınavı başlıyor. Galatasaray'ın kazandığı neredeyse her maçın ardından aynı yorumları duyduk: "Osimhen olmasa kazanamazdı..." Nijeryalı yıldızın attığı goller, yaptığı presler, rakip savunmaları yıpratan oyunu ve sahaya koyduğu enerji, Galatasaray'ın hücum gücünün en önemli parçasıydı. Şimdi ise sarı-kırmızılı ekip, son derece kritik maçlara Osimhen'den yoksun çıkacak.

Sporting Lizbon... Kocaelispor... Trabzonspor... Belki de bu süreç, sezon başından beri yapılan tüm tartışmalara cevap verecek. Ya taraftarların ve kamuoyunun sık sık dile getirdiği "Transferler eksik kaldı, kadro yeterince geniş değil" yorumları haklılık kazanacak...

Ya da yönetimin kurduğu, Okan Buruk'un güvendiği alternatifli kadro sahneye çıkarak eleştirilere en güzel cevabı verecek. Kısacası Galatasaray'ın önünde çok net bir soru var:

"Osimhen'siz de kazanabiliyoruz" mu diyecek? Yoksa her maçın ardından... "Osimhen olmadan asla!" yorumları mı yapılacak?

DENİZ GÜL ŞANSI KULLANABİLECEK Mİ?

Bu sürecin en büyük fırsatlarından biri ise hiç kuşkusuz Deniz Gül için doğuyor. Osimhen'in yedeğinin kim olacağı sorusu aylar boyunca tartışıldı. Birçok isim yazıldı, birçok futbolcu gündeme geldi. Sonunda imzayı atan isim Deniz Gül oldu.

Şimdi ise genç oyuncunun önünde iyi bir fırsatı duruyor. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın hücum yükünü taşıyabilecek mi? Beklentilere cevap verebilecek mi? Ve en önemlisi, kendisine verilen bu büyük şansı kullanabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.

ÇARŞAMBA 1 PUAN MUTSUZ ETMEZ

İlk büyük sınav ise Çarşamba günü Sporting Lizbon deplasmanında. Şampiyonlar Ligi atmosferi... Deplasman baskısı... Ateşli Sporting taraftarı... Ve eksik bir Galatasaray... Bu şartlarda alınacak bir puanın kimseyi mutsuz edeceğini sanmıyorum.

Uzun yıllar sonra hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin aynı anda yer aldığı bu dev arenada, iki temsilcimizin de başarılı sonuçlar almasını umut ediyorum. Hem Türk futbolunun itibarı hem de yıllardır peşinden koştuğumuz ülke puanı için buna ihtiyacımız var.