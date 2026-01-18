Mars ile hizalanan bir yeniaya doğru ilerliyoruz. Bu yeniay 18 Ocak gecesi saat 22:51’de, Mars’ın en güçlü olduğu 28 derece Oğlak burcunda gerçekleşecek. Dolayısıyla savaş atmosferinin daha da kızışacağı günlere doğru ilerliyoruz. Güvenlik konusunun, sınırlarımızla ilgili konuların vurgu kazanacağı, ABD-İran-İsrail arasındaki iplerin daha da gerileceği, Türkiye’nin Suriye konusundaki iddiasının ve gücünü ortaya koyma iradesinin güçlü bir şekilde sahaya yansıyacağı bir sürece giriyoruz. Ocak ayının yirmili tarihlerinde daha da hızlanacak bu süreç, Şubat ortasından sonra zirve noktasına varacak. Sadece ülkeler ve ülke liderleri arasındaki gerginliklerin artması değil, kitle hareketlerinin de artacağı, seslerin yükseleceği bir sürece giriyoruz.

COĞRAFİ HARİTALAR

Yeniayın coğrafi haritasına baktığımızda, Kuzey Amerika, özellikle de Kanada üzerinden geçen hatları görüyoruz.

KANADA

18 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek olan yeni ayın meridyenle çakıştığı hatlar özellikle Kanada üzerinden aşağı iniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kanada’yla ilişkilerinin biraz daha gerilebileceği bir zaman dilimindeyiz. Donald Trump’ın Kanada’yı Amerika’nın bir eyaleti yapma hayali yönündeki girişimleri yeni ayı takip eden iki haftalık süreçte daha da baskınlık kazanabilir.

GRÖNLAND

Yeni ayın jeodezik haritasına da baktığımız zaman Grönland üzerinden geçen yoğun hatları görüyoruz. Jeopolitik anlamda çok önem kazanmaya başlayan Grönland’ın takip eden iki hafta boyunca daha da öne çıkacağını ve jeopolitik risklerin bu bölgeye yönelik artacağını düşünebiliriz.

GÜNEY AMERİKA

Yeniayın coğrafi astroloji haritasında Grönland’dan aşağı inen gezegen izdüşümleri aynı zamanda Güney Amerika üzerinden de geçiyor. Venezuela da dahil olmak üzere bir taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle Başkan Donald Trump’ın Güney Amerika’ya yönelik daha baskın bir politika izleyeceğini görüyoruz.

SİSMİK AKTİVİTEDE ARTIŞ

Gezegen dizilimlerinin sıkılaştığı günlerden geçmekteyiz ve büyük depremlerle karşılaşma ihtimalimiz hayli yüksek gözüküyor. Riskli sismik aktivite içerebilecek hatlar da Amerika Birleşik Devletleri’nin kıyı bölgelerinden geçiyor. Burada en başta San Francisco, Los Angeles’ın olduğu bölge dikkat çekiyor. Biraz yukarı çıkarsak Vancouver’ın olduğu bölgede, burada sismik aktivite artışı olasılığı dikkat çekiyor. Bir de Meksika üzerinden geçen, bilhassa deniz depremlerini tetikleyebilecek hatlar da dikkat çeken diğer bir husus.

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ BÖLGE

İçinde bulunduğumuz bölgede ise, bazı gezegen hatları Karadeniz, Marmara ve Akdeniz üzerine iz düşüyor. Marmara bölgesi özellikle dikkat çekiyor. Deprem tahmini grafiğinde görüldüğü üzere, 18 Ocak’tan başlayan riskli tarihler, 22 Ocak civarında daha da yükseliyor. Güneşmerkezli haritalar ise 18 Ocak ve 19 Ocak tarihlerini işaret ediyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Oğlak burcunda yeni ay astroloji haritasını Washington’a göre çizdirdiğimizde borçlar, ödemeler, kredilerle ilgili konular, cari açık, ama aynı zamanda dışarıdan kaynak sağlamak için daha agresif bir yönelim söz konusu olabileceğini görüyoruz. Yeni ay astroloji haritasını ABD astroloji haritası üzerine de yerleştirdiğimizde, bu haritanın gezegenlerinin Oğlak yeni ayından karşıt açılar aldığını görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri üzerinde stresler oluşabileceğini ve dışarıdan gelen saldırılara da açık olabileceğini gösteren hatlar bunlar. Özellikle finans alanında önemli çekişmelere açık bir zaman diliminde de olduğunu anlıyoruz. Biraz daha ileri tarihlere baktığımızda, Şubat ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri astroloji haritasının Ay derecesi, özellikle 17 Şubat’ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasından tetik alacağı için, halkın protestoları, agresif ve sert etkileşimlerin devreye girebileceği ve iç karışıklıkların da artabileceği bir zaman dilimine doğru ilerlemekte olduklarını görüyoruz. Bu dönem finansal açıdan bazı sert etkiler alıyor Amerika Birleşik Devletleri astroloji haritası.

TÜRKİYE

İçinde bulunduğumuz bölgeye biraz daha yaklaştığımızda Türkiye astroloji haritası üzerinde değerlendirmeler yaptığımızda iç güvenlik konularının öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani sınır güvenliği, iç güvenlik konuları önemli olacak. Ayrıca, diğer ülkelerle ikili ilişkiler alanında karşıtlıklara, açık düşmanlıklara da daha fazla açık olabileceğimiz bir zaman diliminde olacağımızı görüyoruz. Yani önümüzdeki iki hafta boyunca dış menşeli işler alanında bazı stresler devreye giriyor. Yabancılarla ilgili konularda bazı sıkışmaların yanı sıra vize işlemleri, vize başvuruları gibi alanlarda da bazı sorunlar yaşayabileceğimizi anlıyoruz buradaki gezegen izdüşümlerinden. Türkiye için önemli bir kadersel yön değiştirme zamanı ise 17 ve 18 Ocak tarihlerinden itibaren kendini göstermeye başlıyor. İlerletilmiş haritamızda Ay’ın Koç burcunda ilerliyor olması, 26 Ocak’ta Neptün’ün, 14 Şubat’ta Satürn’ün Koç burcuna geçecek olması, ülkemizin Suriye konusundaki iddiasının artacak olduğunu gösteriyor. Bu konuda bazı ülkelerin Hükümet üzerinde baskısı olabilir, ama geri adım atılacağını sanmıyorum. Sürecin kararlılıkla yönetileceğini düşünüyorum. Nitekim Koç burcundaki geçişler bize bunu gösteriyor. Tabii bu geçişler, ülkemiz astroloji haritasının Mars derecesinin karşısından olacağı için, askeri alanda hayli mücadeleli bir süreç var önümüzde. Koç burcundan önceki geçişlere baktığımızda (1996-2000 arası) TSK’nın Kuzey Irak’taki operasyonlarını görüyoruz. Sadece bu değil, Yunanistan ile ilişkilerde yaşanan hayli gergin dönemleri de hatırlıyoruz. Bu konuyu ele alan ayrıca bir yazı hazırlayacağım.

İSRAİL

Oğlak yeni ayının astroloji haritasını İsrail için çizdirdiğimizde o bölgede de iç güvenlik temalarının öne çıkacağını görüyoruz. Yeni ay haritasını İsrail astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde dışarıdan gelecek saldırılara çok açık bir zaman diliminde olunduğunu görüyoruz. Böyle olunca tabii ki akla önce İran geliyor. İran’dan bazı saldırılar alma riskleri geliyor. Özellikle Oğlak burcundaki yeni ayın gezegen izdüşümleri İsrail astroloji haritasının Mars da dahil olmak üzere bazı gezegenlerini etkiliyor. Bu da dışarıdan gelen saldırı ihtimalini arttırıyor. Bu ihtimaller, 23 Ocak’tan itibaren artmaya başlıyor. Zira transit Mars’ın Kova burcuna geçişi, bu burçta seyreden Plüton ile kavuşumu ve İsrail astroloji haritasının Ay derecesini tetikleyecek olması, Ocak sonu ve Şubat aylarının İsrail için hayli stresli geçeceğini düşündürüyor.

İRAN

Yeniayın astroloji haritasını İran için çizdirdiğimizde, aslında burada da risklerin temel anlamda devrede olduğunu görüyoruz. Yeni ay esnasında Mars-Jüpiter karşıtlığı var ve İran astroloji haritası üzerine de yansıttığımızda, transit Mars’ın İran astroloji haritasının Jüpiter derecesine karşıt açıda olduğunu görüyoruz. Bu da Molla rejimine karşı saldırıların devam edeceğine, protestoların devam edeceğine ve dışarıdan da gelen etkilerle birlikte rejimin artık sonlarına gelmeye başladığına işaret ediyor.

ÖNEMLİ KONUŞMA VE YAZIŞMALAR

Önümüzdeki hafta uygulama açısından daha rahat ilerleyebileceğimiz günlere gelince; 19 Ocak Pazartesi günü Merkür’ün Satürn ve Uranüs ile uyumlu açıları çok etkili olduğundan önemli konuşmalar, toplantılar, yaratıcı yeni fikirleri ortaya koymak açısından değerlendirilebilir. Yine 20 Ocak’ta Merkür’ün de Neptün’le uyumlu açısının etkili olduğu gün geneli başkaları üzerinde iyi etki yaratacak konuşmalar için de gayet uygun gözüküyor. Hafta sonuna baktığımızda, önemli kişilerle konuşma ve görüşmeler için 24 ve 25 Ocak tarihlerini kullanabileceğimizi görüyoruz.

ESKİYİ YENİLEME ZAMANI!

20 Ocak Salı günü de yine nadir gerçekleşen Satürn-Uranüs arasındaki olumlu açı Mars tarafından da olumlu yönde tetik aldığı için eskiyle yeni arasında bağ kurmak veya eskiden yapılan işleri yenilemek, revize etmek, düzenlemek açısından uygun bir zamanda olunduğunu gösteriyor.

PROTESTOLAR, KİTLE HAREKETLERİ

Önümüzdeki hafta Kova burcuna geçişler hızlanıyor. 20 Ocak’ta Güneş ve Merkür Kova burcuna geçiyorlar. 23 Ocak’ta Mars Kova burcuna geçiyor. Dolayısıyla insan hakları ve genel anlamda özgürlükler ve eşit haklar yönünde girişimlerin artacağı bir zaman dilimine giriyoruz. Dünya genelinde protestoların da artacağı ve insanların hak ve hukuklarını daha fazla talep edeceği bir sürece ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta özellikle bu alanda önemli gelişmeler devreye girecektir.

23 OCAK KRİTİK!

Mars’ın Kova burcuna geçeceği ve gezegen dizilimlerinin sıkılaşmaya başlayacağı 23 Ocak ise önümüzdeki haftanın en kritik günü olarak gözüküyor. Bugün içerisinde finans piyasalarıyla ilgili bazı sıkıntılar olabilir, saldırgan bir atmosfer devreye gireceği için sert ve şiddetli olaylar yüzünden de pek tabii ki genel atmosfer etkilenebilir. Bu bağlamda özellikle akşam saatlerinden sonrası dikkat çekiyor. Yapılacak iş ve girişimlerde sert bazı geri bildirimler olasılığı devreye giriyor.

SOĞUK HAVA KOŞULLARI

Kova burcundan geçişlerin artmasıyla birlikte, hava koşulları açısından da soğuk hava şartlarının kendini göstermeye başlayacağı bir zaman dilimi önümüzdeki hafta, özellikle de 23 Ocak’tan itibaren daha etkili bir şekilde devreye giriyor.

GÜNEŞTE NELER OLUYOR?

16 Ocak itibariyle Güneş lekesi sayısı 123 olarak görülüyor. Aşağıda gördüğünüz koronal delikten akan güneş rüzgarının 19 Ocak’ta Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Kaynak: NASA/SDO https://www.spaceweather.com/

GÜNEŞ MERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş merkezli astroloji haritalarına baktığımızda, 18 Ocak ve 19 Ocak tarihlerinde etkili gezegen geometrisi görüyoruz. Dünya yönünde etkili güneş rüzgarları jeomanyetik fırtınaya sebep olabilir. 17-20 Ocak aralığını esas alırsak, etkili güneş aktivitesi ile paralel olarak, büyük depremler görebiliriz.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

19 Ocak Pazartesi sabahının erken saatlerinde, ilişkiler ve finansal konular açısından destekleyici bir enerji var. Aklı başında, olgun kişilerle bir araya gelmek, konuşma ve toplantılar yapmak için uygun gözüküyor. Uyum ve uzlaşma sağlayabiliriz. Manevi çalışmalar için uygun bir gündeyiz.

20 Ocak Salı sabahı 04:44’te Güneş de Kova burcuna geçiyor. Dolayısıyla, daha sosyal, bireysel, özgürlükçü ve reformist konulara, hedeflere ve arkadaş gruplarına odaklandığımız bir döneme giriyoruz. İlişkilerimizi yeniden yapılandırma fırsatlarıyla karşılaşabileceğimiz, hayatımızda yenilikler yapabileceğimiz bir gündeyiz. Önemli iş ve girişimler için bugünü kullanabiliriz. Yapacağımız konuşmalarda uzlaşma sağlayabiliriz. Yaratıcı ve yeni fikirlerimizi ortaya koyabiliriz.

21 Ocak Çarşamba sabahı sert ve sarsıcı enerji atmosferinin aktif olacağı sabah saatlerine dikkat! Geleceğimizi ilgilendiren konularda önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebilir, fikir alışverişlerinde bulunabiliriz. Ticari işler, eğitim, yayıncılık, bilgi paylaşımları, ticari işler açısından verimli bir gündeyiz. Değerlendirebiliriz.

22 Ocak Perşembe sabah saatlerinde geleceğe yönelik bazı fikirler hayal gücümüzü tetikleyebilir. Genişleme ve büyüme yönünde adımlar atabiliriz. Önemli işlerimiz için bugünü kullanabiliriz. Başkaları üzerinde güçlü etki yaratacak konuşmalar yapabiliriz.

23 Ocak Cuma gününün ilk yarısında girişeceğimiz işlerde yolumuz daha açık olacaktır. Yenilikçi ve orijinal fikirlerimizle dikkat çekebiliriz. Engelleri aşma yönünde kararlılık göstereceğimiz günün ikinci yarısında irademizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyabiliriz. Zorlukların üstesinden gelme potansiyelimiz yüksek olacak.

24 Ocak Cumartesi sabah saatlerini önemli konuşma ve yazışmalar için kullanabiliriz. İlişkiler açısından da verimli bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde abartılara ve müsrifliğe açık olacağız, farkında olalım! Gereksiz harcamalardan uzak duralım.

25 Ocak Pazar gününün büyük çoğunluğunda Ay boşlukta ilerliyor. Dolayısıyla bugün bir şeyleri netleştirmekte zorlanabiliriz. Akışta kalmamızda ve şartları zorlamaktan kaçınmamızda fayda var.