İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eylemlerine katılan çoğunluğu öğrenci olan gençler, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmadıkları, Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 25 Mart’ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Şüpheliler, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminde, “Her şey çok güzel olacak” diyen 22 yaşındaki Berkay Gezgin’in bu sözleri seçim döneminin en önemli sloganı olmuştu.

Geçen Pazar günü Ankara’da yapılan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayında, Genel Başkan Özgür Özel’in Parti Meclisi listesine giren isimlerden birisi de Berkay Gezgin’di. Berkay, Marmara Cezaevinde tutuklu olmasına rağmen, Parti Meclisine seçildi. Ancak yalnız Berkay Gezgin’i değil, 25 Mart’ta tutuklanan 139 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede tamamı hakkında “siyasi yasak” isteniyor. Bu suçtan ceza verilmesi halinde Berkay Gezgin ve diğer şüpheliler yasaya göre muhtar bile olamayacak, kamuda görev alamayacak.

26. SIRADAKİ ŞÜPHELİ

İddianamede isimleri yer alan 139 şüpheliden 26. sırasında şüpheli Berkay Gezgin var. Gezgin’in duruşma avukatlığını Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Deniz Baykal’ın ad ve soyadını taşıyan Deniz Baykal üstlendi. İddianameyi inceledi, Berkay’ın ailesiyle görüştü, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülenler arasında Berkay’ın bulunmadığını söyledi. Avukat Deniz Baykal konuyu şöyle açıkladı:

“Berkay Gezgin’in suç tarihi, iddianameye göre 23 Mart saat 20.30’dan sonra gösteriliyor ve o zaman gözaltına alındığı belirtiliyor. Oysa, Berkay, Emniyet tutanaklarına göre gerçekte 22 Mart saat 23.30 civarında gözaltına alınıyor. Yani, Cumhurbaşkanına hakaret edildiği iddiasından yaklaşık 17 saat önce Berkay, Vatan Emniyet’te gözaltındadır ve olayın geçtiği yerde bulunmamaktadır. Berkay, 22’sinde gözaltında olduğuna göre, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasının olduğu 23 Mart’ta olay bölgesinde bulunmamaktadır. Berkay’ın o saatlerde Vatan Emniyet binasında olduğu telefon HTS kayıtları ve sinyalin alındığı baz istasyonlarından da saptanabilir.”

ANNEYE HAKARET ETTİ Mİ?

Berkay Gezgin’in CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmesinden sonra, iktidara yakın yayın organlarında, “Cumhurbaşkanının annesine hakaret eden bir kişinin, CHP Parti Meclisi’ne alınmış olmasının siyasi ve ahlaki açıdan doğru olmadığı” belirtiliyor.

Ancak, Berkay Gezgin’in Cumhurbaşkanımızın annesine hakaret ettiği iddiasının gerçek olmadığını avukatı Deniz Baykal, gerekçeleriyle ortaya koyuyor. Bu iddiayı ortaya atanların konuyu araştırmalarında fayda var. Okuyucunun, izleyicinin yanıltılmaması gerekiyor. Ayrıca, avukatın söyledikleri belgelere dayandığına göre, Berkay için bunlar ağır ithamdır. Bir anneye iddia edildiği gibi hakaret edildiyse, buna kimsenin hakkı olmadığını, bu çirkinliğin hoş görülemeyeceğini de belirtmiş olalım.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Cumhuriyet savcısının iddianamesinde, görüntü inceleme tespit tutanakları şöyle özetlendi:

“Fatih ilçesi Bozdoğan Kemerleri civarında 23/03/2025 günü saat: 20.30 sularında meydana gelen olayla ilgili olarak güvenlik tedbirleri alan kolluk kuvvetlerince, olay yerinde alınan görüntü kayıtları çözümlemesinde; protestolara katılan kalabalığa saat: 22:01 sularında ses yükseltici cihaz marifetiyle dağılmaları yönünde uyarı yapıldı. Kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ait kameralara ve kolluk kuvvetlerine görüşü engellemek maksadıyla lazer tutuldu.

Yapılan uyarılara rağmen kalabalık alanda beklemeye devam ederken, kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı- yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verilmesi üzerine ‘Görevi yaptırmamak için direnme ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlarından’ dolayı işbu soruşturma numaralı dosyada ayırma kararı verilerek 2025/70775 soruşturma sırasına kayıt edildi. Kolluk görevlilerince orantılı güç kullanmak suretiyle dağılmayan kalabalığa müdahalede bulundu ve şüpheliler yakalandı.”

YÖNLENDİREN OLMADI

Şüphelilerin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce alınan 24/03/2025 tarihli ifadelerinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki 28/03/2025 tarihli savunmalarında özetle, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile alanda toplanmadıkları ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söylediler. Şüpheli 139 genç, hakkında şu suçlamalarda bulunuldu:

“Şüphelilerin Mahkemenizce yargılamasının yapılarak üzerlerine atılı ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçundan dolayı cezalandırılmalarına, Türk Ceza Kanunu’nun 53/1. maddesinde düzenlenen ‘Hak yoksunluklarının uygulanmasına’ karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

SİYASİ YASAK MADDESİ

Aralarında Berkay Gezgin’in de bulunduğu 139 şüpheli için istenen siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi şöyle:

Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilemez.”