“Terörsüz Türkiye” kim istemez ki?

Fakat nasıl olacak bu?

Vatandaşlar soruyor:

“40 yıl Türkiye’yi kana bulayan teröristlere af mı getireceksiniz?”

“Çözüm sürecinin sonu af mı?”

“On binlerce kişinin ölümünden sorumlu terörist başına af mı geliyor?”

“Öcalan simdi barış kahramanı mı oldu?”

Bu tür çok soru var. Cevaplarını biz veremeyiz... Fakat cevap vermesi gerekenler de vermiyor!

Abdullah Öcalan’a, bir kaç ay öncesine kadar “Terörist başı” diyen, terörle suçladığı DEM Partisi’nin kapatılmasını, maaşlarına el konulmasını isteyen Devlet Bahçeli şimdi terörist başına “PKK’nin kurucu önderi” diye hitap ediyor.

Bahçeli, Meclis’te “Öcalan gelsin, terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘UMUT HAKKI’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın!” dediğine göre, bu sürecin sonunda teröristlere af gelecek demektir.

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Ülkemizde on binlerce şehit ailesi ve gazi var. Çözüm sürecine tepki gösteriyor “Dökülen kanlar cezasız mı kalacak?” diye soruyorlar.

Tüm görüşmeler kapalı kapılar ardında yapıldığı için bu konuda açıklanandan fazla bir şey bilmiyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Heyetler ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında daha Cumhurbaşkanıyla bile görüşmeden ve silah bırakılmamışken müzakereler anlamsız kalıyor. Ateşkes çağrısı yetmez. Önce silah bırakılacak. Şehit ailelerinin de görüşünün alınması, onların da masada olması gerekiyor. Onları yok sayamazsınız” diyor.

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Ankara Keçiören’de oturan şehit annesi Saadet İspirli ile şehit babası Bekir İspirli’nin sözleri günlerdir aklımdan çıkmıyor.

Evlatları Murat İspirli’yi 28 yıl önce kaybetmişler... Teröristlerle çatışmada şehit olmuş... Aradan geçen bunca yıla rağmen acıları dinmemiş, kalplerindeki yara kapanmamış...

Baba Bekir İspirli şöyle diyor:

“Evladını toprağa vermeyene bu işler basit gelir. Terörist hiç silah bırakır mı? Şehit ailesine sordun mu? Ben bu vatana evlat verdim. O caninin yüzünden bizim evlâtlarımız şehit oldu. Sen çocuğuna rapor alıyorsun. Benim çocuğum sapasağlam askere gidiyor, vatan için şehit oluyor!”

Anne Saadet İspirli’nin sözleri insanın ciğerlerini yakıyor. Diyor ki:

“Ben ölü bir anneyim. Evlat acısını yaşamayan anlamaz. Bebek katili ‘yedi kat yerin dibine batsın!’ Ben 28 yıldır yanıyorum. Şehit annesine sordun mu, sen kimi affediyorsun?”

Sürece en sert çıkan lider Müsavat Dervişoğlu

Yeni “Çözüm süreci” ne en sert çıkan siyasal parti lideri İYİ PARTİ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu...

Terörist başı Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelere, teröriste “PKK’nın kurucu önderi” denilmesine ve Meclis kürsüsünde bile bazı milletvekillerinin Öcalan’dan “Sayın” diye bahsetmesine kaşı çıkan Müsavat Dervişoğlu sürecin “pazarlık yapılarak” yürütüldüğünü belirterek tepkisini şöyle dile getiriyor:

“Cumhuriyeti yıkma planı adım adım işletiliyor. Yaşadıklarımız bu ihanet sürecinin iletişim kampanyalarıdır. İhanetin iç cephesi, sevinç ve tasada Türk milletiyle değil, teröristlerle birlikteler, kalp kalbeler ve maalesef göz gözeler!”

Dervişoğlu yurtsever çıkışlarıyla milliyetçi cephede güçleniyor.

TEBESSÜM

Diş ağrısına çare!

Arkadaşı, Temel’in haline bakıp sormuş:

“Yanağın davul gibi şişmiş... Dişin mi ağrıyor?”

“Evet” demiş Temel... Arkadaşı anlatmış:

“Benim dişim ağrıdığında, karımın kolları arasına giriyorum, başımı göğsüne yaslıyorum, kısa bir süre sonra bütün ağrılar şıp diye kesiliyor...”

Temel sevinçle sormuş:

“Çok iyi bir usul valla... Karın evde midur?”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğer kişi ahmaksa her sözünde keramet var zanneder!