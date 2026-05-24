Türkiye’de siyasetin kirlendiğine inanıyor insanlar. Ancak bunu kim veya kimlerin yaptığından hiç söz edilmiyor. Şu dönemde Türkiye, psikolojide adının ne olduğunu bile bilemediğim, sadece siyaset ve siyasetçi değil, çoğu kutsal saydığımız değerlerin bile kirletildiği gerçeklerin ortasında kaldı. Kimileri oturduğu koltuğu bir kez daha korumak için hiçbir kural tanımadan devletin tüm gücünü kullanarak yürümeye devam ederken, bir diğeri 13 yıl boyunca Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP’ye Genel Başkanlık yapan ama seçimi kaybettiğinin ikinci günü ne ve neler yaparak yeniden koltuğa otururumun hesaplarını yapmaya başlıyor. 450 kilometre yol yürüyecek hak, hukuk, adalet diyeceksin sonra da iktidarla işbirliği yapıp butlan kararı ile döneceksin. Vicdanlara sesleniyor ve soruyorum burada suçlu SİYASET Mİ ?

Ülkem insanı fakr u zaruret içinde feryat ederken, ülkeyi yöneten iktidar yeni yapılacak bir seçimi kazanabilmek için muhalefeti yok etmeye çalışıyor. Bu yok edişte de kuşkusuz CHP’nin bir dönem önce Genel Başkanlığını yapan Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyorlar. Hiç kimse, yok birlikte hareket etmiyorlar demesin, sonra sokak “onu benim külahıma anlatsın” der !! Ortada bir oyun oynanıyor ancak bu oyunun ülkeye ve demokrasiye vereceği zarar ne iktidarın, ne de ona bu oyunda rol veren, ortaklık yapanların umurunda.

Sayın Kılıçdaroğlu, butlan kararından önce bir video yayınladı. Bu videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra yargı, butlan kararı veriyor. Bu ilginç bir rastlantı olmasa gerek. Bu yayınlanan video, parti içindeki 20 milletvekili tarafından medyaya servis edildi. Videoda Sayın Kılıçdaroğlu, CHP içinde kirlilikler ve arınması gereken durumlar var, diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer böyle bir durum varsa , bunun yolu yargı olmayıp parti içinde mücadele edip olağan veya olağanüstü kongre talebi olmalıdır. Videoyu servis edenlerin 20 vekilin olması, parti içinde bir birlikteliğin sağlanamadığı gerçeğini ortaya çıkıyor. Parti içinde bir ayrışma varsa bunun sorumlusu Genel Başkandır. Sayın Özel, CHP’yi geçmişten gelen arkadaş ilişkileri ile yönetmeye çalışıyor. Böyle olunca da parti içinde ister istemez homurdanmalar oluyor. Bir Genel Başkanın ilk görevi, bizde ayrılık yok, hep birlikte parti ideali doğrultusunda yürüyeceğiz diyerek birlikteliği sağlamak olmalıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar hiç görülmemiş biçimde toplumsal bir tepkinin olduğunu bilmelidir. Tüm bu tepkilere rağmen Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu sürece ortak olması akıllara çeşitli ihtimaller getirmektedir.

Değerli Okurlar; Tüm bu yaşananlar ve verilen mahkeme kararlarının bir hukuk garabeti olduğu gerçeği ortada. Bu koşullarda kimin haklı kimin haksız olduğu yargının namusuna emanettir. Burada önemli olan Cumhuriyet’in asırlık çınarı CHP’nin butlan kararından dolayı ortaya çıkan haksızlıklardan en az zararla nasıl çıkabilir onun yollarını bulmaktır.

Sayın Özel; Tüm bu yaşanan olumsuzluklar karşısında yapılması gereken, sağduyulu davranmaktır. Yok şu oldu, o şunu dedi, bu şunu dedi diyerek sorunları düğümlemek yanlış olur. Olayların geldiği nokta ortada. Burada yapılması gereken Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip yüz yüze bu yaşanlardan partiyi en az zararla nasıl çıkarabilirizin çözümleri bulunmalıdır. Medya paylaşımlarıyla şöyle olursa görüşürüm, şöyle olursa görüşmem diyerek sorunlar çözülmez. Karşılıklı bir araya gelinir ve en erken sürede kurultay kararı alınmaya çalışılır.

Bu ülke bunları hak etmiyor. Ortada bir gerçek var. Ekonominin geldiği olumsuzluklar büyük kesimin canını acıtıyor. Gün senin, benim iktidar olmam günü değil. Gün, Türkiye’nin aydınlığıdır. Bunu da sağlayacak, ülkenin iyi yönetilemediği gerçeği ortadayken bir an önce SANDIK GELMELİDİR…..

SON SÖZ:



Böylesine güzel bir gökyüzünün altında, bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu.