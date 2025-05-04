Maç öncesi Jose Mourinho’nun açıklamalarını izledim. “Pres yapacağız” dedi. Kadroya bakınca Talisca ve En Nesyri ile presi düşünmek imkansız. Szymanski ve Oğuz çok sık yer değiştirmelerine rağmen ilk devre oyuna katkıda bulunamadılar. Defans zaten ani ataklar da çok kötü yakalanıyor haftalardır.

Solskjaer takımı maça çok iyi hazırlamış. Elindeki kadroya bakıp, “Ne yapabilirim” diye analiz çalışmış. Mesela Masuaku’nun Paulista’nın yanında oynaması. Ağır olan Tayyip Talha’yı düşünmemişti. Takımın başarılı olduğu 4-6-0 ile başlayıp hiç maceraya girmemişti.

Emrecan onun güvenini kazandığı için sahadaydı. Gedson penaltıyı kaçırdı ama Mert Müldür’ün hatası ile golünü attı. Fenerbahçe inanılmaz etkisiz kaldığı ilk yarıyı yenik kapatmıştı. İkinci yarının başında biraz daha fazla atak girişimi yapmak istedi ev sahibi. Şöyle bir gerçek var, çabuk oynayamazsanız zor pozisyon bulursunuz.

Yerleşik savunmalara karşı hücum organizasyonunda mutlaka hızlı olmak zorundasınız. Tadic ve Dzeko’yu oyuna alan Mourinho, bu isimlerle başlasa Beşiktaş’ın savunmasını daha fazla zorlayabilirdi. Başlangıçlar önemlidir... Uduokhai’nin oyuna girmesi ile yan ortaları karşılamada Beşiktaş savunması daha başarılı gözüktü. Emre Can’ın sakatlığı sonrası Masuaku sola geçmiş ve sezon başındaki savunma dizilişi tekrar oluşmuştu.

Dün İsmail tehlikeli fauller yaptı. Bir Avrupa kupası maçında hemen kartları görür ve takımını eksik bırakırdı. Fenerbahçe iyi kapanan ve çabuk atak yapan rakiplere karşı etkili olamıyor. İleri seviye maçlarda doldur boşalt ile maç kazanmanız çok zor. Dünyanın en iyi teknik direktör lerinden biri olan Jose Mourinho ile sezon sonuna gelen Fenerbahçe, büyük maçlarda fark gösteremedi. Solskjaer iyi hazırladığı takımı ile bu maçı almayı hak etmişti ve öyle oldu.