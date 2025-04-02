İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının önemli gerekçelerinden birisi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu olduğu söyleniyor. Bu raporu uzman bazı isimlere incelettirdim. Kamuoyunda bilinenin aksine, MASAK raporunun Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde bir rapor olmadığı anlaşılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK Başkanlığı’na 3 Mart 2025 tarih ve 2025/24626 sayı ile gönderdiği yazıda, MASAK uzmanlarının araştırılmasını istediği konular şöyle belirtildi:

İMAMOĞLU’NUN HER ŞEYİ ARAŞTIRILDI

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2025/24626 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan hakkında Mali Analiz Raporu’nun (TL, Döviz, Altın, Tahvil, Bono yatırım mevduat hesapları ile bu hesaplara ait hesap hareket dökümleri, kapatılmış hesaplar dahil en son bakiye bilgileri, kredi kartı bilgileri ile kredi kartına ait ekstre/harcama dökümleri, yurt içi ve yurt dışı havale (Western Union/MoneyGram/Swift Havale) bilgileri, kredi kullanmış ise ödeme plan tablosu, çek ve senet işlemleri, Virman, Havale, EFT ve bankacılık işlemine dair her türlü kaydın alt hesaplarıyla birlikte hesap hareketlerinin ayrıntılı ve açıklayıcı dökümlerinin tanzim edilerek hazırlanacak ham veri ve ayrıntılı raporların gönderilmesi...”

Hazine ve Maliye Uzman ve Uzman Yardımcıları MASAK bünyesinde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanundan gelen yetkiye dayanarak suçtan kaynaklanan bir mal varlığını ve bu mal varlığının aklandığını, ayrıca suçtan elde edilen, aklanan mal varlığının terör bağlantısı kişi veya örgütlere verilip verilmediği konusunda çalışma yaptı. Rapor, 17 Mart 2025’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

RAPORUN DEĞERLENDİRME VE SONUCU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine yapılan çalışma sonucu düzenlenen raporun değerlendirme ve sonuç bölümü şöyle:

“Ekrem İmamoğlu’nun 1 Haziran 1986’da sigorta başlangıcı gözüküyor. 4B kapsamında 2008-2014 yılları arasında gayrimenkul faaliyet alanı ile sigorta primi yatırıldı. 2014-2025 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanı ile sigorta kaydı bulunuyor. VEDOP verilerine göre 21 Mayıs 2016 tarihi itibariyle kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (Kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler vb.) meslek/faaliyet alanı ile kayıtlı. Bankalara ise muhtelif tarihlerde konsolos/diplomat/bürokrat, esnaf/işyeri sahibi, emlak komisyoncusu, memur kamu görevlisi, belediye başkanı, firma ortağı şeklinde meslek bilgisi beyanında bulunulmuş.

ADINA KAYITLI TAŞINMAZLAR

Adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunuyor. Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü ve Çanakkale-Bayramiç il/ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindi. Hasan İmamoğlu’ndan (babası) ise Balıkesir- Erdemit’te konumlu beş adet taşınmaz bağış yoluyla Ekrem İmamoğlu’nun adına geçti.

Ekrem İmamoğlu’nun, başkanlığımıza intikal eden ‘FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak’ gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun danışmanı olan Erkan Karaarslan’ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı,

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı ‘Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı’ hususundaki istihbarı mahiyetteki bilgide Savcılık yazısında belirtiliyor.

Yazıda, gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu Tahir Başarır, Lütfü Ağgül, Mustafa Çobanoğlu isimli şahısların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adlarının geçtiği hususlarında tespit ve değerlendirilmelerde bulunulmuş.

SON TAKDİR SAVCILIĞIN

Uzmanlığımızca 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/1 maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; Başkanlığımızca erişim sağlanan verilerdeki haliyle yer aldığından; veri sahibi kurumlarca yanlış girişler söz konusu olabileceği gibi, Başkanlığımızca erişim sağlanan veriler tüm yılları kapsamadığından eksik de olabilmektedir. Bu sebeple, kesin ve doğru sonuca ulaşmak için gerekli bilgi ve belgelerin, asıl veri kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilmesi uygun olacaktır.

Başkanlığımızca hazırlanan işbu raporda ortaya konulan verilere ek olarak dosya kapsamındaki diğer bilgi, bulgu ve delillerle birlikte suç gelirinin ve aklama suçunun ortaya konulmasındaki nihai takdir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olup, Başsavcılık yazısında talep edilen gerçek/tüzel kişiler hakkında elde edilen verilerle hazırlanan işbu Mali Analiz Raporu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin uygun olacağı, sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

AKLAMA VE TERÖRE İLİŞKİN TESPİT YOK

MASAK Raporuna bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun malvarlığının suç geliri kaynaklı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi suç gelirinin aklandığına dair bir saptama yok.

Sadece istihbari mahiyeteki bilgiye göre Erkan Karaarslan ile danışmanlık sözleşmesi bulunduğu ancak böyle bir sözleşmenin varlığı ispatlanmadığı gibi buna ilişkin ödeme kaydına da rastlanılmadı.

Ekrem İmamoğlu’nun gayrimenkul alım- satım ilişkisinde bulunduğu bazı kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adları geçtiği raporda yer alıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun bunları bildiği yönünde bir bulguya ulaşılamadı.

Ekrem İmamoğlu aleyhine olduğu yolunda kamuoyuna yayılan iddiaların aksine rapor, Ekrem İmamoğlu’nun mali bir suçunun olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Tabii ki son karar C. Savcılığının...