BİDEV ve TEGV geleceğin çağdaş bireyleri için bir arada

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) arasında, TEGV'in 9 etkinlik noktasında basketbol aracılığı ile geleceğin çağdaş bireylerini, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, iyi insanlar olarak yetiştirmek üzere “Basketbol Gönüllüleri” sözleşmesi imzalandı.

Üç yıllık bir iş birliği kapsamında, projenin uygulanacağı Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van, illerindeki TEGV'in 8 Eğitim Parkı ile Mardin Savur Öğrenim Birimi'ndeki basketbol sahalarının iyileştirilmesinin yanısıra; TEGV gönüllülerinin basketbol alanında eğitimi, çocuk etkinlikleri, yerel ve ulusal sporcularla söyleşiler ve antrenmanlar, yerel kulüplerle etkinlikler, şenlik ve turnuvalar yapılması planlanıyor.

BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat yaptığı konuşmada, TEGV ile gerçekleşen iş birliğine özel önem verdiklerini söyleyerek, “TEGV ile çocuklarımıza basketbolu sadece sevdirmekle kalmayıp, onların birey olarak gelişmelerine de katkıda bulunacak olmak bize gurur veriyor. Böyle güzel bir iş birliğine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda imza atmak ayrıca bizi çok mutlu ediyor” dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da BİDEV'e bu anlamlı iş birliği için teşekkür ederken, “BİDEV ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu proje TEGV olarak bizi çok heyecanlandırıyor. Uzun yıllara yayılacak bir yolculuğun başındayız. Umuyoruz ki bir an önce pandemi biter ve biz çocuklarımızla bir araya gelerek, planlarımızı gerçekleştirmeye başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.