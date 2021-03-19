Galatasaray kazandı, Fenerbahçe EuroLeague’de Final Four’a kaldı

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde Galatasaray'ı saf dışı bırakarak adını Final Four'a yazdırdı. Serinin ilk maçını 91-74 kazanan sarı lacivertliler, ikinci karşılaşmadan 71-61 mağlup ayrılsa da Kadınlar EuroLeague'de adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Final Four'daki rakibi Dynamo Kursk'u eleyen UMMC Ekaterinburg oldu. Final Four, 16-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 4'lü finalin nerede oynanacağı ise henüz kesinleşmedi.

İspanya’da büyük çekişme

Maçın başında dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmanın ilk dakikalarında farkı açan Fenerbahçe çeyreği 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyreğin hemen başında Alina Iagupova ve Satou Sabally ile farkı 12 sayıya çıkaran sarı lacivertliler, rakibinin 12-0'lık serisine engel olamadı ve skor 39-39'ta eşitlendi.

Jasmine Thomas ile seriyi sonlandıran Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına da 43-41 üstün gitti. Art arda bulduğu üçlüklerle üçüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü çeyreği 57-50 önde geçti. Dördüncü periyotta geriye düşen sarı lacivertlier, mücadeleden 61-71 mağlup ayıldı.

İki maç üzerinden oynanan seride rakibini sayı farkıyla eleyen Fenerbahçe Öznur Kablo, 7. kez adını Final Four'a yazdırmayı başardı.