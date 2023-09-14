NBA, yıldız oyuncuların dinlenmesine kısıtlama getiriyor

NBA, 2023-24 sezonu için yıldız oyuncuların maçlarda dinlendirilmesi konusunda yeni bir kural getirdi.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, 2023-24 sezonu için yıldız oyuncuların dinlendirilmesiyle ilgili önemli bir karar aldı.

Alınan karara göre, bir takım normal sezonda, sakatlık haricinde, bir maçta sadece bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek. Bu karar, özellikle Amerika’dan canlı yayınlanan maçlarda yıldız oyuncuların sahada olmasını zorunlu kılacak.

NBA Başkanı Adam Silver, konuyla ilgili olarak, “Bu ligin bir prensibi var. Sağlıklı bir oyuncuysanız, oynamanız beklenir.” ifadesini kullandı.

Karara göre, yıldız oyuncu kriteri, “önceki üç sezon içinde All-Star veya All-NBA takımına seçilme” olarak belirlenmiş durumda. Yani, son üç sezon içerisinde bu takımlara seçilmiş oyuncular yıldız oyuncu kategorisine dahil edilecek.

Bu kurala uymayan takımlar, yüksek miktarda para cezasına çarptırılacak. İlk ihlal için 100 bin dolar, ikinci ihlal için 200 bin dolar ödenmesi gerekecek. Üçüncü ve sonraki ihlaller için ise her bir ihlalde bir milyon dolar ceza ödenmesi gerekecek.

NBA yönetimi, bu kararı alarak, normal sezondaki yoğun maç trafiği ve lig sonlarına doğru derecelerin belli olması gibi nedenlerle, takım başantrenörlerinin sıkça başvurduğu yıldız oyuncuları dinlendirme yöntemini kısıtlamış oldu. (AA)