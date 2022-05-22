Avrupa’nın en büyüğü VakıfBank! Sezonu 5 kupa ile tamamladı…

İtalyan ekibi Imoco Volleyi 3-1 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde 5inci şampiyonluğuna ulaştı

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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde İtalya ekibi Imoco Volleyi 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.

SEZONU 5 KUPAYLA TAMAMLADI

Öte yandan bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupasında, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonasında, AXA Sigorta Kupa Voleyde ve Misli.com Sultanlar Liginde zafere ulaşan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde de şampiyon olarak sezonu 5 kupayla noktaladı.

ULUSLARARASI ALANDA EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM

VakıfBank, kazandığı 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Cup ve 1 CEV Top Teams kupasıyla ”Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı” konumunda yer almayı sürdürdü.

Mücadeleye 3-0lık seriyle başlayan VakıfBank, İtalyan ekibinden Paola Egonunun sayılarıyla geriye düşse de, Haak ve Zehranın etkili oyunuyla ilk seti 25-22lik skorla aldı.

İkinci sete de üstün başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu sayılarla rakibini geride tutarak seti 25-21 üstün tamamlayarak 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi, Egonu ile bulduğu kritik sayılarla üçüncü seti 25-23 alarak durumu 2-1e getirdi.

Dördüncü sete hızlı başlayan Imoco Volley, 9-5lik üstünlük sağladı. Toparlanan VakıfBank skoru 11-11e taşıdı. Başa baş geçen setin sonlarına doğru üstün oyununu rakibine kabul ettiren temsilcimiz, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak, Kadınlar CEV Şampiyonlar Liginde 5inci şampiyonluğunu ilan etti.

SALON: Stozice

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (BULGARİSTAN), Jan Krticka (ÇEKYA)

IMOCO VOLLEY: Egonu, Sylla, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Floie (De Gennaro, Gennari, Caravello, Vuchkova, Courtney,

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes, Ogbogu (Ayça Aykaç, Tuba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay,

SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 21-25

SÜRE: 123 dakika (30, 29, 30, 34)