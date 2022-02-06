BİDEV’den ilk adım

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı'nın (BİDEV) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte hayata geçirdiği 'Basketbol Gönüllüleri Projesi'nin ilk etabı 'Gönüllü Antrenör Eğitim Programı' Antalya'da düzenlendi.

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Programa, TEGV’nin eğitim parklarının yer aldığı İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van ve Mardin’den kadın-erkek toplam 18 gönüllü antrenör katıldı.

Adı geçen illerde 8-12 yaş grubu kız-erkek sporculara temel basketbol ve basketbol aracılığı ile sağlıklı kişilik-kimlik eğitiminin verilmesinin hedeflendiği projenin ilk etabında Murat Özyer, Alaaddin Yakan, Burçin Badem, Mahmut Şimşek, Aly Berete, Mert İskipçi ve İbrahim Mihyaz, deneyimlerini aktardı.



BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucu Üyesi, TÜBAD İkinci Başkanı, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs ile birlikte Basketbol Erkek A Milli Takım Başantrenörü ve BİDEV Mütevellisi Orhun Ene de programa katılarak gönüllü antrenörler ile tanıştı.