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Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 51 kilo finalinde Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

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Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Buse Naz, çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Bu turda da Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang’a rakip olan milli sporcu, karşılaşmadan yine 5-0'lık skorla galip ayrılarak finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar Stoyka Krasteva'yla finalde altın madalya için mücadele etti. Ay-yıldızlı boksör, Krasteva'ya mağlup olarak olimpiyat ikinciliği elde etti ve gümüş madalya aldı. Buse Naz Çakıroğlu, kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyasını Türkiye’ye getirdi. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda izleyerek Buse Naz’a destek oldu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: “HEM HÜZÜNLÜ HEM MUTLUYUM”

Madalya töreninde altın madalyayı kaçırdığı için ağlayan Buse Naz, TRT Spor’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “İlk olduğumuz için çok önemli bir başarı. Bizden sonra gelecek herkesin yolunu açtık. Ama madalyanın renginin altın olmasını çok istiyordum. Hayırlısı buymuş. Türkiye’de destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ama çok da hüzünlüyüm. Söylenecek çok bir şey yok. Yaklaşık 1 aydır buradayız. Oldukça zor bir dönem geçirdik psikolojik olarak yorulduk. Artık evimize gidip dinlenmek istiyoruz.”

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