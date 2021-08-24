Türkiye Hollanda’yı da dağıttı ve 5’te 5’le grubu lider tamamladı (2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek grupta 5'te 5 yaptı ve liderliği garantiledi. Ay yıldızlılar sıradaki maçta Bulgaristan'la karşılaşacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu 5’inci karşılaşmasında Hollanda’yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, Hollanda’yı set vermeden mağlup ederek grubunu 5’te 5 yaparak lider tamamladı.

Filenin Sultanları, B Grubu’nun dördüncüsü ile Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki Kolodruma Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Ağustos’ta oynanacak son 8 finallerini kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.

3. SET SONUCU:

TÜRKİYE: 25 – HOLLANDA: 20

2. SET SONUCU:

TÜRKİYE: 25 – HOLLANDA: 21

1. SET SONUCU:

TÜRKİYE: 25 – HOLLANDA: 21

Sayfa sürekli güncellenmektedir. Yenilemek için TIKLAYIN.

DÖRTTE DÖRT İLE GELDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki beşinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya’yı 3-1, Ukrayna’yı da 3-0, İsveç’i 3-0 ve Finlandiya’yı 3-0 yendi.

GRUBA GALİBİYETLE BAŞLANGIÇ

2021 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının ilk maçında Filenin Sultanları; ev sahibi Romanya ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı geriye düştüğü mücadelede; rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti.

UKRANYA MÜCADELESİNDE 3-0’LIK GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu 2’nci mücadelesinde Ukrayna’yı 3-0’lık skorla yendi. Filenin Sultanları; 25-14, 25-19 ve 26-24’lük set sonuçlarıyla rakibini 3-0’la geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt’un performansları mücadelede ön plana çıktı.

İSVEÇ MAÇINDA NET SKOR

2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu’nun 3’üncü karşılaşmasında Filenin Sultanları; İsveç’i 3-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk seti 31-29 kazanan Filenin Sultanları; 2’nci seti 25-21 ve 3’üncü seti 25-11’lik skorlarla üstün bitirdi.

FİNLANDİYA’YA KARŞI EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu’nun 4’üncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı; Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu’nun performanslarının öne çıktığı mücadeleyi 3-0’lık skorla kazandı.