Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaştı. Filenin Sultanları, 2 saat 17 dakika süren maçta Güney Kore karşısında 2-3 kaybetti ve yarı final şansını yitirdi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde Güney Kore’yle karşılaştı. Filenin Sultanları, Güney Kore karşısında ilk seti kazandı ancak sonraki iki seti üst üste kaybetti.

Dördüncü seti alıp maçı final setine taşıyan takımımız,15-13 yenilerek yarı final şansını yitirdi. Maç sonu sporcular büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı voleybolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

B Grubu’nda aldığı üç galibiyet, iki yenilgiyle üçüncü olarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son sekiz takım arasına kalmıştı.

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13