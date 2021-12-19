Vakıfbank, 4. kez Kadınlar Dünya Kulüpler şampiyonu!
Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.
Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Conegliano’yu 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Temsilcimiz, 4. kez dünya kulüpler şampiyonu oldu!
Öte yandan şampiyona da bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet de Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’yi 3-0 yenerek 3. oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)
Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (De Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini
VakıfBank: Cansu Özbay, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan,
Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15
Süre: 108 Dakika (23, 23, 27, 23, 12)