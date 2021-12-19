Vakıfbank, 4. kez Kadınlar Dünya Kulüpler şampiyonu!

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

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Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Conegliano’yu 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Temsilcimiz, 4. kez dünya kulüpler şampiyonu oldu!

Öte yandan şampiyona da bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet de Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’yi 3-0 yenerek 3. oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (De Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini

VakıfBank: Cansu Özbay, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan,

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15

Süre: 108 Dakika (23, 23, 27, 23, 12)