AEK – Dinamo Zagreb maçı öncesi 1 taraftar öldü! UEFA maçı erteledi

Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, AEK ile Yunanistan'da oynanacak karşılaşmasının UEFA tarafından alınan kararla ertelendiğini açıkladı. İki takım taraftarları dün gece şehirde büyük bir kavgaya karışmış ve bir AEK taraftarı öldürülmüştü.

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Yunanistan’ın AEK ile Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina’da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82’i Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 100 kadar Hırvat taraftar yasak olmasına rağmen karayoluyla Yunanistan’a gelip toplu olarak hareket ettikten sonra karşı karşıya gelen iki takım taraftarları şiddetli kavgaya tutuştu.

Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.

Yaşanan olaydan dolayı bu akşam oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. (AA)