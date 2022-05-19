Katar Dünya Kupası: Uluslararası Af Örgütü 440 milyon dolar tazminat istiyor!

Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası yaklaşırken, Uluslararası Af Örgütü işçilere uygulanan hak ihlalleri konusunda yeni bir adım attı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Af Örgütü ve diğer hak grupları, FIFA’ya 2022 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Katar’daki göçmen işçilere uygulanan ‘hak ihlalleri’ nedeniyle 440 milyon dolar tazminat talep ediyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya gönderilen mektupta, düna futbolunun yönetim organının gelecekte göçmen işçilerin haklarını korumak için ev sahibi ülke ile birlikte çalışması gerektiği belirtildi. ESPN’de yer alan habere göre; işçi haklarını korumada herhangi bir iyileştirme yapılmadan, Katar’a ev sahipliği hakkı verilen 2010’dan bu yana işlenen suistimalleri düzeltmek için, FIFA’nın en azından Dünya Kupası’nda dağıttığı 440 milyon doları karşılaması istendi.

SÖMÜRÜ SUÇLAMALARINA RET

Katar hükümeti, çalışma koşullarının düzeltilmesi yolunda hala devam eden bir çalışma olduğunu söyledi, ancak AF Örgütü’nün daha önce yayınladığı raporda binlerce göçmen işçinin sömürüldüğü yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan 48 sayfalık Reality Check 2021 raporu, maaş kesintisi ve işçilerin işten ayrılmak için tazminat ödemesi gibi uygulamaların hâlâ yaygın olduğunu ortaya koydu.

FIFA’DAN MEKTUBA YANIT

Af Örgütü’nün mektubuna yanıt veren FIFA, teklifi değerlendirdiğini ve turnuva öncesi davalar da dahil olmak üzere tüm şikayetlerin sonuçlandırılması konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi. Organizasyon komitesiyle birlikte çalışan FIFA, şimdiden çok sayıda işçiye tazminat ödendiğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

“Hem FIFA Dünya Kupası’ndaki hem de diğer işçiler, Aralık 2021 itibarıyla toplam 22.6 milyon dolarlık ödeme aldı ve müteahitler tarafından 5.7 milyon dolarlık ek bir ödeme yapıldı.”

Katar’daki Dünya upası 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir Eintracht Frankfurt'un yıldızı Filip Kostic'i 'kahraman' yapan yanlış e-posta