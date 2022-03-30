Nijerya-Gana maçında felaket! ‘Doktor dövülerek öldürüldü’

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile 1-1 berabere kalan Gana, ilk maçtaki 0-0'lık skor nedeniyle deplasman golü avantajı sayesinde Dünya Kupası bileti alan ülke oldu. Ancak kendi taraftarı önünde büyük hayal kırıklığı yaşayan Nijerya, maç sonu facianın eşiğinden döndü. Ancak olaylarda, görevli bir doktorun dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Nijerya Milli Takımı taraftarları, 16 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkını kaybetmenin üzüntüsüyle kendi statlarını adeta yerle bir etti.

Gana’nın sahasında oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında, Nijerya binlerce taraftarı önünde sahaya çıktı. Ancak maç 1-1 sona erince deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası biletini alan taraf Gana oldu.

Maçın son düdüğüyle birlikte Nijerya taraftarları sahaya girip futbolcularını kovalamaya başlarken, stattaki her şeyi yakıp yıktılar. Çirkin görüntülerin yaşandığı saha içinde polisle çatışan taraftarlar, yedek kulübelerini parçaladı. Ganalı futbolcular da şişe yağmuruna tutulduktan sonra koşarak sahayı terk etmek zorunda kaldılar.

Nigerian fans stormed the pitch and started throwing objects down the tunnel after their country didn’t qualify for the World Cup. pic.twitter.com/Scb6uXAuLR — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

‘DOPİNG DOKTORU HAYATINI KAYBETTİ’

Öte yandan CAF’ın doping görevlisi doktoru Dr Joseph Kabungo’nun çıkan olaylar sonrası hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Zambiyalı bir tıp doktoru olan Kabungo’nun, ilk olarak maçtan önce oluşan izdihamda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak sonrasında ortaya çıkan gerçek, doktorun ölümü maç sonu çıkan olaylar nedeniyle olduğuydu.

SAD DAY IN ZAMBIA BREAKING NEWS Dr Joseph Kabungo from Zambia who was on duty as Doping officer for Nigeria vs Ghana WCQ collapsed and died as fans caused chaos at Moshood Abiola National Stadium, Abuja,

#ZEDHEADLINE #ZedTwitter pic.twitter.com/5nBGIOVXcM — Sungwe The Great (@Sungwe_malvin) March 30, 2022

‘DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ’

İngiliz-Nijeryalı gazetesi Osasu Obayiuwana, doktorun hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söylerken Ganalı spor muhabiri Collins Atta Poku ise, doktorun dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Ancak ne Nijerya Futbol Federasyonu ne de CAF yetkilileri doktorun ölümünü doğrulamadı. Kabungo’nun ailesinin, Zambiya Futbol Federasyonu ve Zambiye Hükümeti’ne bilgi verdiği öğrenildi.

Really sad that Zambian doctor Joseph Kabungo who was working as the CAF/FIFA Medical Officer at the Nigeria v Ghana game in Abuja yesterday was beaten by fans until he lost his consciousness. There were efforts to save his life but he didn't make it. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/r6U0Ob3cz6 — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) March 30, 2022

NİJERYA 16 YIL SONRA…

Daha önce 2010, 2014 ve 2018’de Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan Nijerya, 16 yıl sonra ilk kez turnuvada yer alamayacak. 2010 ve 2018’de grup aşamasında elenen Nijerya, 2014’te Brezilya’da Fransa’ya elenmeden önce Son 16’ya kalma başarısı göstermişti.

Öte yandan Gana da, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası’na katılabilmişti. 2010’de çeyrek finale çıkan Gana, 2002’deki Senegal’den sonra Dünya Kupası’nda bunu başaran ikinci Afrika ülkesi oldu. Ancak 4 yıl önce Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na katılamadılar.

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