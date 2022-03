Nijerya-Gana maçında felaket! ‘Doktor dövülerek öldürüldü’

Nijerya Milli Takımı taraftarları, 16 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkını kaybetmenin üzüntüsüyle kendi statlarını adeta yerle bir etti.

Gana’nın sahasında oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında, Nijerya binlerce taraftarı önünde sahaya çıktı. Ancak maç 1-1 sona erince deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası biletini alan taraf Gana oldu.

Maçın son düdüğüyle birlikte Nijerya taraftarları sahaya girip futbolcularını kovalamaya başlarken, stattaki her şeyi yakıp yıktılar. Çirkin görüntülerin yaşandığı saha içinde polisle çatışan taraftarlar, yedek kulübelerini parçaladı. Ganalı futbolcular da şişe yağmuruna tutulduktan sonra koşarak sahayı terk etmek zorunda kaldılar.

Nigerian fans stormed the pitch and started throwing objects down the tunnel after their country didn’t qualify for the World Cup. pic.twitter.com/Scb6uXAuLR

Öte yandan CAF’ın doping görevlisi doktoru Dr Joseph Kabungo’nun çıkan olaylar sonrası hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Zambiyalı bir tıp doktoru olan Kabungo’nun, ilk olarak maçtan önce oluşan izdihamda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak sonrasında ortaya çıkan gerçek, doktorun ölümü maç sonu çıkan olaylar nedeniyle olduğuydu.

Dr Joseph Kabungo from Zambia who was on duty as Doping officer for Nigeria vs Ghana WCQ collapsed and died as fans caused chaos at Moshood Abiola National Stadium, Abuja, #ZEDHEADLINE #ZedTwitter pic.twitter.com/5nBGIOVXcM

İngiliz-Nijeryalı gazetesi Osasu Obayiuwana, doktorun hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söylerken Ganalı spor muhabiri Collins Atta Poku ise, doktorun dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Ancak ne Nijerya Futbol Federasyonu ne de CAF yetkilileri doktorun ölümünü doğrulamadı. Kabungo’nun ailesinin, Zambiya Futbol Federasyonu ve Zambiye Hükümeti’ne bilgi verdiği öğrenildi.

Really sad that Zambian doctor Joseph Kabungo who was working as the CAF/FIFA Medical Officer at the Nigeria v Ghana game in Abuja yesterday was beaten by fans until he lost his consciousness. There were efforts to save his life but he didn't make it.

May his soul rest in peace. pic.twitter.com/r6U0Ob3cz6

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) March 30, 2022