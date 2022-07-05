Sierra Leone’da akıllara durgunluk veren olay! İki maçta 187 gol atıldı…

Sierra Leone Futbol Federasyonu, toplam 187 golün atıldığı akılalmaz iki maç hakkında soruşturma başlattı.

Sozcu.com.tr

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Sierra Leone’daki ikinci lig maçında Kenema merkezli Kahunla Rangers ve Gulf FC of Kono, Pazar günü Premier Lig yükselme maçlarında rakiplerini ağır şekilde mağlup etti.

Kahunla, Lubebu United’ı 95-0 ve Gulf FC de, Koquima Lübnan’ı 91-1 yenerek Sierra Leone futbol tarihinin en farklı iki galibiyetini elde etti. Ancak şaşırtıcı olan taraf, iki maçın devre arası skorları sadece 2-0 ve 7-1’di. Maç sonu ortaya çıkan sonucun ardından manipülasyon şüphesi nedeniyle her iki maç sonucu da iptal edildi.

“HERKESİ TUTUKLAYACAĞIZ”

Sierra Leone Futbol Federayonu Başkanı Thomas Daddy, “Böyle utanç verici bir durumun cezası kalmasına seyirci olamayız. Derhal bir soruşturma başlatacağız ve bu vasatlıktan sorumlu olan herkesi tutuklayacağız. Suçlu bulunanların tümü federasyon kurallarına göre ele alınacak ve ayrıca ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonuna teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Kahunla Rangers CEO’su sportmenliğe aykırı davranışları şiddetle kınadıklarını açıklarken, Lumbebu Başkanı ise, maç içinde herhangi bir manipülasyon yapılıp yapılmadığını fark etmediğini söyledi…

Sierra Leone Futbol Federasyonu, FIFA ve CAF kurallarına uygun olarak Batı Afrika ülkesinde maç manipülasyonuna karşı “sıfır tolerans” sürdürüldüğünü açıkladı.

İLK YARININ ARDINDAN GELEN GOLLER…

Hem Kahunla hem de Gulf FC, son maçlar öncesi aynı puana sahiplerdi ve Premier Lig için Doğu Bölgesi’nin son eleme aşaması olarak kabul edilen Ulusal Lig’e katılmak için mücadele ediyorlardı.

İki maç da aynı anda başladı ve Gulf FC-Koquima Lübnan maçının hakemi ikinci yarıyı yönetmeyi reddedince hakem değişikliği yaşandı. Kahunla’nın ligde toplam 93 golü olması ve Gulf’un 84 golü olması, daha çok gol atan takımı bir üst kademeye taşıyacağının netleşmesiyle, iki maçın da ikinci yarısında işlerin değişmesine yol açtı.

Kahunla’nın CEO’su Eric Kaitell, ekibini ve olaya karışan diğer üç takımı sosyal medya hesabından kınadı: “Teknik kadro ve yönetici üyeler de dahil olmak üzere tüm ekibi araştırmak için bir komite kuruyorum ve kim bu işe girdiyse ona göre işlem yapılacak.”