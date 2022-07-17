13 milyon Euro’ya gelen Mbaye Diagne bedavaya gitti

Galatasaray'da istenmeyen adam haline gelen Mbaye Diagne 13 milyon Euro'ya geldiği kulüpten bedava gönderildi. Futbolcunun gelecek sezon alacağı 2.4 milyon Euro da yeni takımıyla ortaklaşa ödenecek.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’da, uzun süredir yolların ayrılması planlanan Diagne için resmi adım atıldı… Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezonda kadroda düşünmediği Diagne sarı kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrıldı. Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün talip olduğu Mbaye Diagne çok tartışılacak bir gündemle Galatasaray formasına veda etti.

4 YILLIK MÜTHİŞ SÖZLEŞME

Ocak 2018’de Çin Ligi ekibi Tianjin’den Kasımpaşa’ya bedelsiz olarak gelen Diagne, Türkiye kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Kasımpaşa’da 36 maçta 32 gol 4 asist yapan Senegalli için Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray tam 13 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Ocak 2019’da Galatasaray’a imza atan Diagne 2 milyon 400 bin Euro garanti para karşılığında 4 yıllık sözleşme yaptı. Geldiği ilk sezonun ikinci yarısı oynadığı 13 Süper Lig maçında 10 gol attı.

7 AY RESMİ MAÇ OYNAMADI

8 ay sonra 1.2 milyon Euro karşılığında Club Brugge’e kiralanan Diagne, Ocak 2021’de de 1.58 milyon Euro’ya West Bromwich’e kiraya gitti. Galatasaray kadrosunda yer aldığı dönemlerde inişli çıkışlı performanslar ortaya koyan, zaman zaman vukuatlara imza atan ve kaçırdığı penaltılarla gündeme gelen Diagne 3 sezonluk zaman zarfında 61 maça çıktı ve 26 gol, 4 asistlik katkı sağladı. İstanbul’da kaldığı süre boyunca gece hayatını eksik etmeyen Diagne aldığı müthiş sözleşmenin karşılığını bir türlü veremedi.

Galatasaray'da 1’er Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Senegalli futbolcu, sakatlığı nedeniyle 7 ay resmi maç oynayamadı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BİTİRDİ

Fatih Terim döneminde takımdaki disiplinsiz davranışları ve sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme gelen Diagne, Halil Dervişoğlu’nun transferi sonrası kulübeye çekilmesine sitem etmişti. Fatih Terim'e karşı sosyal medyadan “Anlıyoruz o senin oğlun ama kimse beni küçük düşüremez. Kimse beni istediğinde kullanamaz” ifadelerini kullanan 30 yaşındaki golcü taraftarlar arasında da istenmeyen adam haline geldi.

1.2 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

13 milyon Euro’luk tazminat bedeli ve 2.4 milyon Euro maaşla Galatasaray’a maddi anlamda büyük külfet olan Diagne’nin fişi sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala çekildi. Okan Buruk’un da kadroda istemediği oyuncu VavaCars Fatih Karagümrük’e bedelsiz olarak gönderildi. Ancak Galatasaray Kulübü sözleşme süresinde kalan tek sezon için alacağı 2.4 milyon Euro'yu da yeni takımıyla ortaklaşa ödeyecek. Yani sarı kırmızılı kulübün kasasından oynatamadığı Diagne için 1.2 milyon Euro daha çıkacak.