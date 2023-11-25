6 gollü nefis maçta Dortmund 2-0’dan dönüp 3 puanı aldı!

Bundesliga'nın 12. hafta maçında Dortmund, sahasında Mönchengladbach'ı 2-0'dan dönerek 4-2 mağlup etti. Maçın son dakikasında atılan gol gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga 12. hafta maçında Dortmund, sahasında Mönchengladbach ile karşılaştı. Signal Iduna Park’ta oynanan 6 gollü maç müthiş anlara sahne aldı. İlk yarıda arka arkaya yediği 2 golle geriye düşen Dortmund, mücadeleyi 4-2 kazandı.

Konuk ekip, 13. dakikada Reitz, 28. dakikada ise Kone’nin golleriyle 2-0 öne geçti. Kone’nin golüne 2 dakika sonra Sabitzer cevap verdi ve fark 1’e indi.

Dortmund bu golden sadece 2 dakika sonra Füllkrug ile eşitliği yakaladı. Müthiş bir yağmur altında oynanan maçta ilk yarının son anlarında Dortmund, Bynoe-Gittens’in golüyle 3-2 öne geçti.

KALECİ KORNERE ÇIKTI GOLÜ YEDİ

2 farklı üstünlüğü kaybeden Mönchengladbach soyunma odasına geride girdi. Maçın son anlarında beraberlik için bastıran konuk ekipte kazanılan köşe vuruşunda kaleci de kaleyi tek edip Dortmund ceza sahasına girdi.

Gol arayan Mönchengladbach’da kullanılan köşe vuruşunu uzaklaştıran Dortmund savunması hızlı bir kontraya çıktı. 90+7’de topu kapan Donyell Malen müthiş bir driplingle boş kaleye doğru topu sürüp skoru 4-2’ye getirdi ve maçı bitirdi.

Dortmund’da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla puanını 24’e çıkaran Dortmund, lider Leverkusen ile arasındaki puan farkını korudu (10). Mönchengladbach ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Lider Leverkusen’e konuk olacak. Mönchengladbach ise Hoffenheim’i ağırlayacak.