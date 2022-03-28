9 aylık Burak Elmas dönemi 22 saatte bitti: Galatasaray tarihi değişti

26 Mart Cumartesi günü 10.00’da başlayan Galatasaray kongresi, 27 Mart Pazar 08.00’de sonlandı. İdari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas “Hakkınızı helal edin” diyerek seçim kararı aldı.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın tarihi kongresinde, Galatasaray'ın tarihi değişti! Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulundan ‘olağanüstü seçim' çıktı. 26 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan toplantı, 27 Mart Pazar günü saat 08.00'de sonlandı. Farklı zaman dilimlerinde 2 bini aşkın üyenin katıldığı genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararı aldı.

TÜZÜK MADDESİ İŞLETİLECEK

Kongrede söz alan konuşmacıların çoğunluğunun Elmas ve ekibine yüklenmesinin ardından, gece yarısından sonra oylamalara geçildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin 6 aylık faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi. Elmas ve yönetim kurulunun faaliyetleri ise mali yönden kabul gördü ama idari yönden ibra edilmedi.

Elmas, “Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek kararı uygulayacağız” dedi.

30 GÜN İÇİNDE SEÇİM VAR

Tüzüğün ilgili maddesine göre; mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 gün içinde olağanüstü genel kurul gerçekleştiriliyor. Yeniden kongre sürecine giren Galatasaray'da seçim kararının resmileşmesinden 30 gün sonra kongre yapılacak. Elmas ve ekibinin alacağı kararın tarihine göre Cimbom, nisan ayının son haftası veya mayısın ilk haftasında seçime gidecek. Elmas, kendisi gibi ibra edilmeyen Adnan Polat gibi ibrasızlığı mahkemeye taşıyacak.

BİR LİSESİZ DAHA İBRA EDİLMEDİ

Burak Elmas, Galatasaray'da ibrasızlık gören üçüncü başkan oldu. Daha önce 2011'de Adnan Polat, 2019'da da Mustafa Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmemişti. Polat, Cengiz ve Elmas'ın ortak özellikleri, üçünün de Galatasaray Lisesi mezunu olmamaları.

NEDEN BÖYLE OLDU?

Gerçekleşmeyen vaatler, istifalar ve Fatih Terim krizi!

100 milyon dolarlık sponsor, 40 milyon dolarlık kasa kolaylığı, yurtdışında pilot kulüp bulunması gibi seçim vaatlerinin uzağında kalındı.

Yönetici Işıtan Gün'ün kadınlar hakkındaki eski tweet'lerine rağmen görevde kalması ve Elmas tarafından korunması camiada büyük tepkilere yol açtı.

Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Genel Sekreter Köksal Ünlü ve Sportif A.Ş İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev istifa etti.

“Ben olduğum sürece Terim kalacak” diyen Elmas, görev süresinin 7. ayında deneyimli hoca ile olaylı bir şekilde yolları ayırdı.

Terim'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Torrent, kariyeri nedeniyle camiada kabul görmedi.

Futbolda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, Süper Lig'de 15. sıraya kadar düştü ve mart ayında tamamen hedefsiz kaldı.

Basketbol ve voleybolda hiçbir sarı-kırmızılı takım başarılı olamadı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tüm projeler rafa kaldırıldı, Florya silbaştan değişiyor

Burak Elmas'ın, genel kuruldaki açılış konuşmasında söz ettiği tüm projeler rafa kaldırıldı. Florya, Kemerburgaz ve Mecidiyeköy'deki projeler ve Galatasaray Adası ile ilgili gelişmeler, yeni yönetime bırakıldı.

Nisan ayında yapılması planlanan tüzük tadil kongresi gerçekleşmeyecek.

Futbol takımının geleceği yeni yönetime bağlı. Başkan Danışmanı Luis Campos, Sportif Direktör Pasquale Sensibile ve Teknik Direktör Domenec Torrent'in kaderini yeni yönetim belirleyecek.

Campos ve Sensibile'nin yürüttüğü transfer çalışmaları durduruldu. Talisca ile transfer görüşmeleri de askıya alındı. Transferleri yeni yönetim yapacak.

İlginizi Çekebilir Burak Elmas'tan TFF'ye yanıt! Nihat Özdemir'den 'atandım' itirafı...

İlginizi Çekebilir TFF'den Burak Elmas'ın iddiasına yanıt: Hayal ürünü