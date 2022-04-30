Abdullah Avcı: Şampiyonluğa oynamayacağız, şampiyon olacağız demiştim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluklarını ilan ettikleri Antalyaspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşta duygularını anlattı.

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Spor Toto Süper Lig’de ilk şampiyonluğunu Trabzonspor’a 38 yıl sonra zaferi getirerek yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Sözlerine “Şu anda ne yaşıyorum gerçekten bilmiyorum. Yarın belki tam olarak ne hissettiğimi kavrayabileceğim” diyerek başlayan Avcı, “Geçen sezon son maçta, Gençlerbirliği maçından sonra soyunma odasında Beşiktaş şampiyonluğa seviniyordu. Beşiktaş’ın şampiyonluğunu izlerken baktım, ‘Ben de geçen sene oradaydım’ dedim. Sonrasında ‘Biz de şampiyonluğa oynayacağız’ dedim. Bu kayıtlarda var. Lig başladı ‘Trabzonspor şampiyonluğa oynar’ dediler. ‘Hayır, Trabzonspor şampiyon olacak’ dedim. O günden beri çalışarak, üstüne koyarak devam ediyoruz. Ligin en zor rakibiyle oynadık bugün” ifadelerini kullandı.

Avcı’nın bu sözleri canlı yayında futbolcular tarafından basılarak sulu şampiyonluk kutlaması yaptı.

Abdullah Avcı’nın röportajına kasketli Trabzonsporlu futbolculardan baskın! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/6ZWU1XV4pa — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022

“SAYGI İÇİNDE DEVAM EDELİM”

Ardından sözlerine devam eden Abdullah Avcı, “İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor’a saygı gösterdi. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi; Trabzonspor’un oyununa ve emeğine saygı gösterdi. Bu rekabet devam edecek. Bu saygı içinde devam edelim” diye konuştu.

Abdullah Avcı sözlerine şu ifadelerle tamamladı;

“Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu’na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan’a… Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum.”

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