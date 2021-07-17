Ahmet Nur Çebi’den Sözcü’ye özel açıklamalar… ‘Limitler engel olmasın’

FOTOĞRAFLAR: HÜSEYİN ÇAĞLAR BEŞİKTAŞ, yeni sezon futbol formalarını tanıtırken SÖZCÜ de oradaydı. Siyah-beyazlıların erkek ve kadınlarda geçen sezon kazandığı üç kupa, lansman organizasyonunun merkezindeydi. Erkek futbolcular kadar kadın futbolcuların da ilgi odağı olduğu gecede Başkan Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, konuşmak için SÖZCÜ'den Ali Aydın'ı seçti. Başkan Çebi'nin gündeminde, yeni sezon ve takım limitleri vardı. Çebi, şunları söyledi:

‘BU SENE ÇOK ÖNEMLİ’

“BU sene çok önemli bir sene çünkü Süper Lig şampiyonu, belki de son kez Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Bu arenada Türk futbolu adına başarılı olmak zorundayız ama limitler buna engel oluyor. Federasyonla bu konu ile ilgili çok kez konuştum ancak şu ana kadar bir sonuç alamadık. Ülke puanını yükseltmemiz lazım. Limitlerin düzenlenmesi; bu noktada, Türk futbolu adına çok önemli. Başarılı olmak ve ülkemize puan kazandırmak biz kulüplerin görevidir.”

EN ÇOK PUAN BEŞİKTAŞ’TAN

“BEŞiKTAŞ, Türk futbolunun mihenk taşıdır. Son 10 yılda, 15 yılda UEFA nezdinde Avrupa'da ülkemize en çok puan kazandıran takımız. Biz, bu senede de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz, o yüzden federasyonun bu konuda bizlere yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bir sonuç alırız.”

ŞOV DEĞİL İŞ ZAMANI

“KULÜP olarak çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Amacımız, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmek. Ben bu kulübün bir kuruşunu boşa harcayamam. Parayı dikkatli kullanmak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım, bu kulübü düzlüğe çıkarmak ve sürdürülebilir akışkanlığı yaratmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şov yapmak için burada değilim. Beşiktaş'ı zirveye çıkarmak için buradayız.”

MENAJER OYUNUNA GELMEM

“TRANSFERDE çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu transfer etmek istediğinizde menajerler maalesef çok değişkenlik gösteriyor. Belli bir noktaya geliyorsunuz prensipte anlaşıp masadan kalkıyorsunuz, iki gün sonra başka bir teklifle geliyorlar. Menajerlerin bu tip uygunsuz davranışlarına bazı kulüpler de kucak açıyor. Menajer elinde oyuncak oluyorlar. Sizinle görüştüğünü, anlaştığını bile bile daha fazla para vaadiyle akıl çeliyorlar. Ben bu tarz oyunlara gelmeyeceğim. Anlaşmalar bizim şartlarımızla olacak.”

GHEZZAL’A SON TEKLİFİ YAPTIK

“DÜNYADA on binlerce futbolcu var ama menajerler ortalığı kızıştırmak için belli bir oyuncu grubu ile piyasadalar. Rakiplerimizle bizi karşı karşıya getiriyorlar, bu da hiç hoş değil. Ghezzal, çok iyi bir sezon geçirdi. Beşiktaş'la bir uyuşması olduğunu gördük. Kendisi de Beşiktaş'ta oynamak istediğini bize iletti. Kendisine verebileceğimiz son teklifi yaptık. Artık kendisi kabul ederse bizimle devam eder. Bu konu ile alakalı olarak ise futbol şubemiz ilgileniyor.”

HOCAMIZA GÜVENİMİZ SÜRÜYOR

“GEÇEN sezon olduğu gibi bu sezonda Sergen Hocamıza ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Şampiyonluğun yine en büyük adayı biziz. Geçen sezonu çifte kupa ile bitirdik. Şimdi sezona Süper Kupa ile başlamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Hocamız bu takımı yine en iyi şekilde

hazırlayacaktır.”

KADINLARA DA ÇOK YAKIŞTI

BERNA Çebi, Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını çok beğendiğini söyledi. Çebi, “Bayıldım, çok güzel olmuş. Özellikle kadın futbolcularımıza çok yakıştı. Geçen sezon şampiyon olan kadınlarımızın tıpkı erkek takımı gibi bu sezon da şampiyon olacaklarına inanıyorum. Bu sezon herkesi tabii pandemi koşulların elverdiği şekilde kadın futbol takımımızı desteklemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜZEL GÜNLER İÇİN ÇALIŞIYOR

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi'nin en büyük destekçisi eşi Berna Çebi… Eşini hiç yalnız bırakmayan Berna Hanım, forma lansmanında da ev sahiplerindendi. Bayan Çebi, eşinin

temposuyla ilgili şunları anlattı: “Ahmet (Çebi) çok yoruluyor bazen 3-4 saat uykuyla kulübe gidiyor. Tatil günlerinde bile Beşiktaş ile ilgileniyor. Ve inanın bu işi çok severek yapıyor. Ben her daim onun yanında olmaya gayret ediyorum. Bazen 3-4 günlük kısa tatil yapma imkânı buluyoruz ama yapamıyoruz, telefon susmuyor (Gülüyor). Bu durumdan şikâyetçi değilim çünkü ben eşime destek olacağımı en başından beri söyledim. Aldığı her kararda yanındayım. Çok iyi kalpli ve vicdanlı. Bazen morali bozulsa da ona hep destek oluyorum. İnşallah çok güzel günler göreceğiz.”

FORMALAR ÇOK GÜZEL

“BEŞiKTAŞ armasının olduğu her şey çok güzeldir. Her formanın ayrı hikâyesi var. Ayırt etmem söz konusu değil. Yeni formalarımızla yeni başarılara yelken açmak istiyoruz Tabii taraftarımızın bu formalara ilgi duymasını istiyorum.”