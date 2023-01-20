Amir Hadziahmetovic savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve…

Konyasporlu Amir Hadziahmetovic derbisine Galatasaray da katıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birbirine yakın teklifleri sonrası Galatasaray el artırdı. Ancak en iyi teklif İngiltere 2. Lig takımından geldi...

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ezeli rakipler Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için rekabette. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede.

En yüksek harcama limitine sahip kulüp olan sarı-kırmızılılar, Konyaspor yönetimiyle resmi görüşmelere başladı. Üç büyükler dışında İngiltere Championship (2. Lig) takımı Burnley de teklif yaptı. Bu transferde futbolcunun tavrının etkili olması bekleniyor. 25 yaşındaki Boşnak ön liberonun düzenli olarak ilk on birde oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği belirtiliyor.

Konya'nın 2016'da 500 bin Euro'ya transfer ettiği ‘Hacıahmetdoviç' kulüpte iki kupa kazandı, 200 maçta 18 gol attı.

AMIR HADZIAHMETOVIC İÇİN TEKLİFLER

Galatasaray : 3,5 milyon Euro + Taylan Antalyalı

: 3,5 milyon Euro + Taylan Antalyalı Fenerbahçe : 3 milyon Euro + Sonraki satıştan pay

: 3 milyon Euro + Sonraki satıştan pay Beşiktaş : 3 milyon Euro + Bonservisiyle 2 futbolcu

: 3 milyon Euro + Bonservisiyle 2 futbolcu Burnley: 4 milyon Euro + Başarı bonusları