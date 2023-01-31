Andrea Pirlo’dan, Fabio Borini ve transfer yanıtı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo, iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, “İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda şansları daha iyi değerlendirebilirdik. İkinci yarıda da fırsatlar yakaladık. Golü attık. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ve bir puan aldık.” ifadelerini kullandı.

Pirlo, birçok kulübün transfer etmek istediği öne sürülen İtalyan futbolcu Fabio Borini hakkındaki soruyu, “Bu tip haberler olur. Borini önemli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Umuyoruz ki bizimle kalır ve üstüne koyar.” şeklinde yanıtladı. (AA)