Arda Turan: Galatasaray’da oynayamayacağıma göre devam etmeyi düşünmüyorum!

Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği ve serbest bıraktığı Arda Turan, katıldığı canlı yayında kariyerine nasıl devam edeceğine dair ipucu verdi. 35 yaşındaki oyuncu, özel hayatındaki bazı olaylar hakkında da konuştu.

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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı takımla yola devam etmesi beklenmeyen Arda Turan katıldığı programda birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Gazeteciye yumruk atmasından cinsel tacizle yargılanmasına, futbolculuğa devam edip etmeyeceğinden teknik direktör hayaline dair net ifadeler kullanan Arda Turan’ın ‘Az önce konuştum’ programındaki sözleri şöyle;

“Galatasaray’da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar’da, ABD’de, eşimin ve ailemin rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig’de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum.”

TEKNİK DİREKTÖRLÜK SÖZLERİ

“Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard’ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid’den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum.”

BARCELONA MAÇINDAKİ OYUNA ELEŞTİRİ

“Ali Sami Yen’de eleniyoruz Barcelona’ya hala pas oyunu. Biz Barcelona’yı eleyebilirdik. Ben, Barcelona’ya karşı iyi oynadım diye mutlu olmak istemiyorum. Frankfurt’un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami Yen’in enerjisi, at bakalım uzun topu, düşeni ikinci al, bir faul kazan. Atıyor musun, atmıyor musun Barcelona’ya golü?”

ÖZEL HAYATINDAKİ OLAYLAR

“Çok yanlış, büyük hatalar, rezillik… O dönemdeki davranışlarım çok kötü. Sebeplerinin, benim vicdanımda geçerliliği var. Bilal abi, ‘Bu paranın gözü kör olsun’ diye manşet atarken ‘Evladım, bu iş nedir’ diye sormaz mısın? Benim evimde kalıyorsun. Şiddet yanlış. “Cinsel tacizle yargılanıyorum. Ben, kimseye böyle bir şey yapmadım. Kanıtlar nerede? Beraat ettim ama içim soğumuyor. Kimse benden özür diledi mi?”

FATİH TERİM’İN SÖZLERİ

“Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih hocanın ağzından duyduğum için söylüyorum, ‘Beni geçebilirsin’ dedi. Onun için de deneyeceğim. ‘Beni bir tek sen geçebilirsin’ dedi.

Baba ile oğul arasındaki ilişki… Bizim hadsizliğimizdir hocaya karşı, Fatih hoca da sağ olsun bizi affetti. Elini öptük, barıştık. Fatih Terim, bizim hayat büyüğümüzdür.”

“G.SARAY’I SEVMENİN BU KADAR SUÇ OLDUĞU…”

“Galatasaray’ın bazı yönetim kurulu, genel kurul üyeleri beni sevmiyormuş gibi hissediyorum. Çok kötü bir şey. Ben, Galatasaray’ı hep seveceğim. Taraftar benim canım. Genel kurul beni sevmiyor, niye bilmiyorum, herhalde onlar da 13 milyon kazandırdı. Galatasaray’ı sevmenin bu kadar suç olduğu bir hayat olabilir mi? Son 2 maçı Aslantepe’de bile izlemedim, futbolu bırakıyordum ben. Jübile falan istemiyorum. Nezaket istemiyorum, Galatasaray başarılı olsun.”