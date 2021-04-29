Avrupa Süper Ligi projesi istifalar getirdi

Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi, başlamadan dağılmıştı. Ancak Avrupa Süper Ligi’nin kurucu takımları arasında yer alan İngiliz ekiplerinde, projenin etkileri devam etti. İngiliz ekiplerinin yöneticileri, Premier Lig yönetimindeki görevlerinden birer birer istifa etti.

Premier Lig’in reklam danışmanı olarak görev yapan Manchester United Başlanı Ed Woodward ve Liverpool Başkanı Tom Werner istifalarını sundu. Bu iki ismin ardından Manchester City İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano ve Arsenal İcra Kurulu Başkanı Vinai Venkatesham’ın Premier Lig’in stratejik danışmanlık grubundan, Chelsea Başkanı Bruce Buck ise denetim ve hizmet birimindeki görevlerini bıraktı.

İngiltere futbol kamuoyunda Avrupa Süper Ligi projesine katılma kararı sonrası artan baskılar nedeniyle beş ismin istifa etmek zorunda kaldıkları belirtildi.

48 SAAT İÇİNDE DAĞILMIŞTI

Avrupa’nın önden gelen kulüpleri Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Inter ve Milan ile birlikte İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham’ın aralarında yer aldığı 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA ve FIFA’nın sert tepkisini çeken projeye, ülke federasyonları da karşı çıkmış, taraftarlar ise protesto gösterileri düzenlemişti. Yaşananların ardından kulüpler, 48 saat içinde teker teker projeden çekildiklerini açıklamıştı. Avrupa Süper Ligi’nin ilk başkanı olarak duyurulan Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise projenin ölmediğini, sadece askıya alındığını söylemişti.