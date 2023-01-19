Beşiktaş ve Galatasaray’ın Amir Hadziahmetovic savaşı

Konyaspor'un 25 yaşındaki yetenekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in talipleri arttı. Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da yeşil-beyazlıların kapısını çaldı. Boşnak oyuncu, Konyaspor'un Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor’a 2015-2016 sezonunun devre arasında 500 bin Euro’ya transfer olan Amir Hadziahmetovic, yıllar içerisinde giderek yükselen performansıyla diğer takımların dikkatini çekti.

Beşiktaş’ın 2024 yılında sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki oyuncu için Konyaspor’un nabzını yoklamasının ardından Galatasaray da oyuncuyla ilgilenmeye başladı. Ayrıca Boşnak oyuncu için İngiltere Championship ekibi Burnley de takipte…

Beşiktaş’ın ilk önce 2.5 milyon Euro teklif ettiği Hadziahmetovic için Galatasaray’ın 3.5 milyon Euro artı oyuncu teklifi üzerine siyah-beyazlılar da fiyat yükseltti. En yüksek bonservisi Burnley verse de 25 yaşındaki yetenekli oyuncunun Beşiktaş’a gitmek istediği ifade ediliyor.

Hafta sonu Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı 90 dakika sahada kalan Hadziahmetovic, Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.

KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA: RESMİ TEKLİF GELDİ

Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu, kısa bir süre önce Amir Hadziahmetovic’e resmi teklifin geldiğini belirterek, “Ancak rakamlar kabul edeceğimiz seviyede değildi. İngiltere’den başka bir teklif var. Daha tatmin edici bir teklifti. Amir’in gitmesini istemiyoruz. Ancak kulübün menfaatlerini de düşünmemiz gerekiyor. Eğer gitmesi yönünde bir anlaşma yapılırsa alternatifi var” açıklamasını yaptı.