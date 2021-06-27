Beşiktaş’ın Hulk aşkı yeniden alevlendi

Beşiktaş’ta forvet transferi için Brezilyalı yıldız Hulk yeniden gündeme geldi. Çifte kupalı sezonun ardından verdiği bir röportajda “Hulk'u çok istemiştim” diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede tecrübeli golcüyü istediğini bir kez daha söyledi.

34 yaşındaki golcüyle devre arası temas kurulmuş ancak Brezilya'nın dev kulüplerinden Atletico Mineiro, Hulk'u kadrosuna katmıştı. Brezilya'da devam eden sezonda şu ana dek 25 maça çıkan Hulk, 12 gol kaydetti. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyla yeniden temasa geçip 1 yıllık transfer teklifinde bulunacak.

Çin kariyerini bitiren ancak ülkesinde futbol hayatını sürdüren Hulk'un yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi arzu etmesi Beşiktaş için avantaj. Kartal, Devler Ligi kozunu da kullanıp teklif yapacak.

SALİH UÇAN 1 TEMMUZ’DA BEŞİKTAŞLI

Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi ilk transferi olan Salih Uçan, 1 Temmuz'da resmen Beşiktaşlı olacak. Alanyaspor'a veda eden Salih'in TFF'deki sözleşme süresinin 30 Haziran olduğu ve bu nedenle siyah-beyazlıların 1 Temmuz'u beklediği ortaya çıktı. Tatilini sürdüren başarılı orta saha, 5 Temmuz'daki açılışta takıma katılacak.