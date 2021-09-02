Beşiktaş’tan transfer bombası: Miralem Pjanic!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş için transfer gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlıların, Barcelona'da tutunamayan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattığı öne sürüldü.

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Beşiktaş’ın, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic’in 1 yıllığına kiralanması konusunda oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Özel uçakla İstanbul’a gelmesi beklenen Bosna-Hersekli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmesi için belgeleri UEFA’ya yetiştirilmeye çalışılacak. DHA’nın iddiasına göre; 1 yıllık kiralık sözleşmenin imzalandığı, sağlık kontrolü sonuçlarının gece 01.00’e kadar yetiştirileceği belirtilirken aksi takdirde UEFA listesine yazılamayacak olan Pjanıc sadece Süper Lig’de Beşiktaş forması giyecek.

Geçen sezon başında Barcelona’nın 60 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Pjanic, Juventus, Roma ve Lyon takımlarında forma giydi. 2020-21 sezonunda Barcelona formasıyla 30 maça çıkan Bosna Hersekli yıldız, gol veya asist katkısında bulunmadı.