Bursaspor, Fatih Tekke’nin görevine son verdi!

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin görevine son verildiğini duyurdu. Yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'u çalıştırmaya başlayan Tekke, sadece dört maçta sahaya çıkabildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı 24 Ağustos’ta göreve gelmişti. Takımın başında dört maçta sahaya çıkan Tekke, iki mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bursaspor, bugün oynadığı Tuzlaspor maçında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldıktan sonra, Tekke’nin görevine son verildiğini duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz.”